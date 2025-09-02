Perico e Oregioni (corsa) e Melesi e Pasetti (mtb) vincono il Trofeo Famiglia Benedetti

La gara da Prato San Pietro (Cortenova) all’Alpe Zuc

Una quarantina gli atleti che hanno gareggiato domenica scorsa

CORTENOVA – Domenica mattina a Cortenova si è svolta la gara, corsa e mountain bike, valida per il Trofeo Famiglia Benedetti (Santafede) a.m. Partenza in linea dalla località “Strachinera” e arrivo all’Alpe Zuc, i più piccoli hanno gareggiato su un percorso vicino alle baite dell’Alpe Zuc. Dopo le gare, la Santa Messa, il pranzo e le premiazioni.

I primi a partire sono stati gli atleti della mountain bike alle 9, dopo 15’ è partita la gara podistica. Il primo al traguardo è stato Andrea Melesi con il tempo di 21’51” con la mtb, al femminile (unica atleta al via) a vincere è stata Mirna Pasetti con 29’18”. Nella gara podistica successo di Jacopo Perego con il tempo di 26’14”, mentre al femminile ha vincere è stata Arianna Oregioni col tempo di 28’31”.

I primi 10 classificati al maschile e i primi 5 classificati al femminile nella gara podistica

Femminile: 1^ Arianna Oregioni 28’31” (Gp Santi Nuovo Olonio), 2^ Deborah Benedetti 30’16” (Team Pasturo), 3^ Alessia Bergamini 32’49” (Cs Cortenova), 4^ Serena Mascheri 34’18” (Cs Cortenova), 5^ Silvia Invernizzi 35’18” (Cs Cortenova).

Maschile: 1° Jacopo Perico 26’14” (Gp Santi Nuovo Olonio), 2° Gianni Codega 29’01 (Cs Cortenova), 3° Luca Doniselli 29’47” (Cs Cortenova), 4° Daniele Gianola 30’30” (Cs Cortenova), 5° Nicola Spano 30’47” (Cs Cortenova), 6° Carlo Benedetti 31’20” (Cs Cortenova), 7° Pietro Invernizzi 32’28” (Alta Valsassina), 8° Marco Mascheri 32’38” (Cs Cortenova), 9° Massimiliano Spano 36’0” (Cs Cortenova), 10° Alessandro Vitali 37’13” (Pol Bellano).

I primi 10 classificati al maschile e la prima classificata al femminile nella gara mtb

Femminile: 1^ Mirna Pasetti 29’18” (Bike Team Mandello).

Maschile: 1° Andrea Melesi 21’51” (Cs Cortenova), 2° Andrea Artusi 22’42” (Laghee), 3° Richard Colombo 22’57” (Bike Team Mandello), 4° Matteo Acquistapace 25’15” (Cs Cortenova), 5° Alfredo Ticozzi 26’48” (Vam), 6° Federico Pellizzaro 30’32” (Cs Cortenova), 7° Lorenzo Melesi 30’50” (Cs Cortenova), 8° Luca Gobbi 32’05” (As Premana), 9° Roberto Regazzoni 33’13” (Mtb Valsassina), 10° Mauro Fazzini (As Premana).