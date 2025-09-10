Piani dei Resinelli, nasce la prima edizione del Michy Bike Day

La manifestazione unisce ciclismo, beneficenza e comunità

L’iniziativa si svolgerà sabato 4 ottobre

VALSASSINA – Nasce la prima edizione del Michy Bike Day, nata da un’idea di Stefano Barra, presidente dell’Associazione Michy sempre con noi, durante una tavolata della festa patronale di Abbadia 2024.

“Dopo il consueto appuntamento con il Michy Motor Day, dedicato al mondo dei motori, vera passione di Michy, il Bike Day si rivolge agli appassionati di ciclismo, mantenendo intatto lo spirito originario dell’iniziativa: ricordare chi non è più con noi e raccogliere fondi per beneficenza. Il tutto in un luogo particolarmente caro alla famiglia Barra e alla comunità di Abbadia, i Piani dei Resinelli” spiegano gli organizzatori.

Sabato 4 ottobre si terrà la prima edizione del Michy Bike Day e del 1° Trofeo Stefano Barra alla memoria. In programma, al mattino, una cronoscalata non competitiva da Ballabio ai Piani dei Resinelli: 7 chilometri interamente in salita, su strada chiusa al traffico veicolare. I tempi saranno rilevati ufficialmente grazie alla collaborazione dell’Associazione Cronometristi Lecchesi.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dei quattro Comuni del Consorzio dei Piani dei Resinelli, Abbadia, Lecco, Mandello e Ballabio, oltre al pieno entusiasmo dei Sindaci e delle rispettive amministrazioni, alcuni dei quali sembrano intenzionati a partecipare personalmente alla cronoscalata.

Anche la Comunità Montana ha concesso il proprio patrocinio, autorizzando inoltre l’utilizzo dell’area boschiva del Parco del Valentino. Proprio qui, nel pomeriggio, presso il piazzale delle Miniere, si terrà una dimostrazione di duathlon organizzata dalla sezione Triathlon della Polisportiva di Mandello, insieme a test gratuiti di e-bike aperti a tutti.

“Non mancheranno musica e stand espositivi per articoli inerenti alle due ruote e non – continuano gli organizzatori – Per la ristorazione i locali aperti saranno ben lieti di ospitare il numeroso pubblico che sarà sicuramente presente”.

Alla buona riuscita della manifestazione contribuiranno diverse realtà del territorio: l’Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Lecco, garantirà le comunicazioni lungo il percorso grazie a una rete capillare di operatori; l’assistenza sanitaria sarà assicurata dal Soccorso degli Alpini di Mandello, presente con due equipaggi; il Gruppo Carabinieri in congedo collaborerà con le squadre di Protezione Civile dei Comuni di Abbadia e Ballabio per il presidio e la gestione della sicurezza sul tracciato. Numerosi volontari saranno impegnati nei diversi compiti organizzativi.