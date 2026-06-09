Premana ai Nazionali CSI di calcio: l’Under 12 pronta per la sfida tricolore in Basilicata

Decisivo il ripescaggio dopo la rinuncia di Milano 1. Partenza da Orio al Serio e gare da giovedì a sabato

Una stagione da protagonista tra titolo provinciale e podio regionale apre ai ragazzi di Premana le porte della massima manifestazione nazionale CSI

PREMANA – L’As Premana è pronta a scrivere una nuova, emozionante pagina della propria storia sportiva. La formazione Under 12 di calcio, protagonista di una stagione straordinaria, partirà infatti per la Basilicata dove rappresenterà il territorio lecchese alle finali nazionali CSI in programma a Nova Siri.

Un traguardo costruito passo dopo passo da un gruppo di ragazzi di 11 e 12 anni che, dopo aver conquistato il campionato CSI autunnale e successivamente anche quello primaverile, si è laureato campione provinciale guadagnandosi il diritto di proseguire il proprio cammino. Un percorso che ha già regalato grandi soddisfazioni, come il terzo posto ottenuto ai campionati regionali di Lomazzo, dove i giovani premanesi si sono confrontati con le squadre vincitrici delle diverse province lombarde, chiudendo sul podio una competizione che vedeva al via dodici formazioni.

L’occasione di partecipare alle finali nazionali è arrivata nei giorni scorsi. Dopo la rinuncia di Milano 1, è scattato il ripescaggio per la manifestazione di Policoro-Nova Siri. La chiamata è arrivata mercoledì scorso e la società ha dovuto decidere in poche ore se affrontare questa nuova avventura. La risposta è stata immediata: sì.

Una scelta che consentirà ai ragazzi di vivere un’esperienza che va ben oltre il risultato sportivo. Domani mattina la squadra partirà dall’aeroporto di Orio al Serio con un volo diretto a Bari e, dopo circa due ore di trasferimento, raggiungerà Nova Siri. Le gare si svolgeranno tra giovedì e sabato, mentre il rientro è previsto domenica.

“È una bella avventura. Dove si potrà arrivare, si arriverà”, è il sentimento che accompagna la spedizione premanese. Un approccio semplice e genuino, lo stesso che ha caratterizzato l’intera stagione di un gruppo cresciuto insieme e capace di conquistare risultati importanti senza perdere entusiasmo e spirito di squadra.

Determinante, per trasformare il sogno in realtà, il sostegno ricevuto dal territorio. L’As Premana, gli sponsor Eurowasa, Fumasi e Agnei, il Comune di Premana e il CSI provinciale hanno contribuito a coprire parte dei costi della trasferta, permettendo ai ragazzi di vivere questa esperienza nazionale.

A guidare la squadra sarà Roberto Tenderini, alla sua seconda partecipazione ai campionati nazionali dopo quella vissuta a Cesenatico con l’Under 14. Con lui il secondo allenatore Alessandro Codega e Alan Gianola, che segue la scuola calcio e dà supporto allo staff anche con questa formazione.

La trasferta coinvolgerà complessivamente 33 persone tra giovani calciatori, staff tecnico, genitori e familiari. Un piccolo paese che si mette in viaggio per accompagnare i propri ragazzi in una delle esperienze più significative della loro giovane carriera sportiva.

I piccoli campioni protagonisti dell’avventura sono: Berera Martino, Bertoldini Elia, Brumana Riccardo, Buttera Christian, Codega Cristiano, Fazzini Achille, Fazzini Edoardo, Gianola Cristina, Gianola Federico, Gianola Mattia, Gianola Nicolas, Rizzi Pietro, Tagliaferri Paolo e Giuseppe Fiandaca.

Per loro il risultato più importante è già stato raggiunto: avere conquistato, sul campo, la possibilità di confrontarsi con le migliori squadre d’Italia e portare il nome di Premana su un palcoscenico nazionale. Ora resta soltanto da godersi fino in fondo questa avventura.