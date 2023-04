Premana, aperte le iscrizioni per l’edizione 2023 del Giir di Mont

Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni alla 29^ edizione del “Giir di Mont”

Ricco il programma della manifestazione che coinvolgerà top runner, spettatori e amanti della montagna

PREMANA – Al via le iscrizioni per partecipare alla 29^ edizione del Giir di Mont, classica storica della corsa in montagna in programma il 29 e il 30 luglio prossimi nell’incantevole cornice di Premana e dei suoi alpeggi. La competizione al Giir di Mont è sempre altissima con il coinvolgimento dei migliori atleti della specialità pronti a contendersi il titolo tra scenari suggestivi e un’atmosfera unica, frutto dell’incontro tra l’aspro territorio delle montagne che abbracciano Premana e una comunità viva e attiva che è riuscita nei secoli a vivere in perfetta armonia con esso.

Il percorso si snoderà come da tradizione tra i boschi e i verdi pendii toccando i 13 alpeggi premanesi, ma a renderlo unico sarà come sempre il calore del pubblico presente lungo tutti i 32 Km dell’anello di gara, che inciterà con partecipazione chiamando per nome ogni singolo atleta.

Il weekend premanese comincerà nel pomeriggio di sabato 29 luglio con il Giir di Mont – Young, gara riservata ai nati tra il 2006 e 2013 inclusi e pensata con l’obiettivo specifico di dare la possibilità ai giovani atleti di assaggiare l’atmosfera unica del Giir di Mont, in attesa di poterlo vivere da protagonisti. La serata continuerà con la gara dei piccolissimi (nati dopo il 2013) e in seguito con la presentazione ufficiale dei top runner che parteciperanno alla 32 Km, i quali premieranno i bambini e i ragazzi protagonisti delle fatiche pomeridiane. Si proseguirà con “Aspettando… il Giir di Mont”, un momento dedicato all’ascolto di ospiti d’eccezione e al racconto delle loro storie legate al mondo dello sport e della montagna.

Domenica 30 luglio si gareggerà per l’atteso Giir di Mont – 32 Km, 2400m di dislivello positivo con tre importanti salite e tre discese altrettanto impegnative che la caratterizzano, e il Mini Giir di Mont – 18 Km, versione ridotta che con i suoi 1100m di dislivello positivo, avrà stessa partenza e arrivo ma accorcerà il percorso tagliando due delle tre salite per poi ricongiungersi al tracciato della classica.

Come ogni anno a Premana ogni atleta è protagonista, a conferma di questo viene riconfermato il C.A.M.P. – Team di Mont. L’iniziativa è nata infatti per portare gli atleti lontani dai primi posti della classifica ad essere protagonisti sul podio, unendosi in un gioco di squadra. Tutti gli iscritti alla 32 km potranno creare un proprio team formato da cinque corridori, per poi competere con gli altri in una classifica a punti stilata in base alla propria posizione in classifica generale. I 15 atleti facenti parte delle prime tre squadre classificate, saranno premiati sul palco del Giir di Mont.

Modalità di iscrizione, regolamenti, tracce GPS dei percorsi, informazioni su www.giirdimont.it. Possibilità di iscriversi con sconto di 10€ fino al 30/04.