Premana. Da quest’anno il Giir di Mont si fa in tre e diventa… Young!

Creata una nuova gara per coinvolgere ancora più atleti

Sabato pomeriggio appuntamento con le categorie giovanili

PREMANA – “Un Giir per tutti”, questo potrebbe essere lo slogan dell’edizione 2019.

In aggiunta alle già anticipate novità, il comitato organizzatore ha previsto il coinvolgimento di atleti di tutte le età. Se il Giir di Mont limita la partecipazione alle categorie Promesse, Senior e Master, il Mini Giir di Mont è aperto anche agli Juniores (2000/2001).

Come ormai da tradizione, la sera della vigilia sarà proposta lungo via Roma una simpatica gara per i piccolissimi, un appuntamento imperdibile per atleti da 0 a 9 anni.

Per ovviare al mancato coinvolgimento dei giovani atleti della fascia intermedia, per il 2019 si è pensato di aggiungere una gara nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio, dedicata alle categorie giovanili (2002-2009): un Giir di Mont Young che, su un percorso della lunghezza di circa 2 Km, porterà gli atleti lungo sentieri che circondano il paese di Premana, fino all’emozionante arrivo in piazza della chiesa, garanzia della presenza di pubblico e di top runner pronti ad applaudire il futuro della corsa in montagna.

La gara prevede una differenziazione in categorie (maschili e femminili) per età; sarà una corsa non competitiva per la quale occorrerà il consenso dei genitori. E’ previsto un gadget per tutti i partecipanti e, per coloro che si sapranno distinguere, l’onore della ribalta con la premiazione sul podio del Giir di Mont in piazza, al cospetto di coloro che saranno protagonisti il giorno successivo.

Insomma, l’ennesimo tentativo dei premanesi di dimostrare il calore di un paese che ama lo sport, che crede nella capacità educativa della sana competizione e nella necessità di apertura del mondo della corsa a chiunque voglia cimentarsi, confrontandosi con se stesso prima ancora che con gli altri.

Tutte le informazioni sul sito www.giirdimont.it e sulla pagina Facebook.