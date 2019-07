Premana. Ecco i campioni che correranno per Gloria e Samuel

La serata prende forma, tanti ospiti a Premana

Alle 20 una corsa simbolica aperta a tutti

PREMANA – Ormai ci siamo, giovedì 11 luglio a Premana si svolgerà la serata di raccolta fondi in favore della ricerca scientifica. Le stelle della corsa scenderanno in campo per aiutare Gloria e Samuel, due amici affetti da una rara malattia, l’Atassia da mutazione genetica della neurofascina.

Il programma prevede alle ore 20 una corsa simbolica di circa 1,5 km per le strade del paese. Si correrà tutti insieme, tutti sono invitati: campioni, adulti, ragazzi, bambini, società e ospiti presenti. Inoltre si correrà insieme agli amici del gruppo “La Cordata”, i ragazzi disabili di Premana.

Seguirà “Highlander”, una corsa su strada ad eliminazione che vedrà impegnati numerosi atleti d’elite. Personaggi dello sport di fama internazionale, tanto che per leggere il loro curriculum ci vorrebbe la serata intera. Durante la presentazione dei campioni, ci sarà una passerella degli atleti, che saranno accompagnati dai ragazzi del gruppo “La Cordata”. Poi ci sara tempo di ascoltare aneddoti sulle loro vite sportive, raccontati direttamente da loro.

Alcuni degli atleti che correranno a Premana

Jona Kemboi Kiplagat, Julius kariba Njeri, Francis Maina Njoroge, Bernard Dematties, Martin Dematteis, Marco De Gasperi, Xavier Chevrier , Alex Baldaccini, Francesco Puppi, Davide Raineri, Mattia Padovani, Manuel Molteni, Daniel Antonioli, Giovanni Rossi, Dionigi Gianola, Mattia Gianola.

Si parte dalla piazza della chiesa, si scende per la via Roma fino al bivio con via Risorgimento e ritorno. Sono circa 350 metri, l’ultimo che arriva è eliminato. Un minuto per recuperare e si riparte, fino a quando non rimarranno 4 atleti che si sfideranno nella finalissima.

Sport e beneficenza

A seguire si svolgerà un’asta benefica con dei gadget offerti dai corridori e dai tanti testimonial che in questi giorni stanno invadendo Facebook, invitando tutti a partecipare alla serata. Durante tutta la serata saranno in vendita le t-shirt ufficiali della manifestazione, ed inoltre funzionerà servizio bar.

La logistica

“Sperando nella massima risposta in termini di partecipazione, il campo sportivo di Premana sarà adibito a parcheggio, vi preghiamo quindi una volta che avrete raggiunto il paese, di prestare attenzione alle indicazioni dei volontari. Speriamo in una bella serata di sport, solidarietà e amicizia, vi aspettiamo!”

Come donare

IBAN: IT47F0851551710000000000677

Intestatario: Coro Nives Premana

Causale: Ricerca Gloria e Samuel