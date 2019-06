Premana. Solino in 20′ più forte della pioggia, successi di Boscacci e Brambilla

Dopo la pioggia, la Solino in 20′ regala spettacolo

La vittoria va a Michele Boscacci e Martina Brambilla

PREMANA – Nonostante la pioggia che in mattinata ha fatto tribolare non poco gli organizzatori, uno splendido sole ha baciato ieri, sabato, l’edizione 2019 della Solino in 20′.

Complimenti agli organizzatori che, nonostante la pioggia battente che ha fatto tornare alla mente la recente alluvione, ci hanno creduto fino in fondo e sono stati premiati dal bel tempo del pomeriggio.

Tra i 122 atleti al via non sono mancati nomi di spicco (come sempre nutrito il gruppo dei Falchi di Lecco) che si sono cementati sul ripido sentiero che congiunge Premana al bellissimo alpeggio di Solino.

Nessuno è riuscito però a vincere la difficilissima sfida di questa gara di sola salita: stare sotto i 20 minuti per completare il percorso.

La vittoria è andata al fortissimo Michele Boscacci, l’atleta dell’Esercito ha chiuso in solitaria con il tempo di 21’27”. Secondo posto per Fabio Ruga (La Recastello) in 21’40”, seguito dal compagno di squadra Fabio Bazzana in 22’09”.

Al femminile il successo rimane in Valsassina con la bravissima Martina Brambilla (Vam Race) che chiude col tempo di 26’05”. A completare il podio Elisa Compagnoni (Alta Valtellina) in 26’37” ed Elisa Pallini (Cs Cortenova) in 28’25”.

Tempi stratosferici anche per i giovanissimi della categoria Ragazzi: successo per il premanese Antonio Corti in 26’19”, davanti a Lorenzo Milesi (Osa Valmadrera) in 26’58” e Oscar Pomoni (As Premana) in 26’58”. Nella categoria Ragazze la più veloce è stata Arianna Rizzi (As Premana) in 33’58” che ha messo in fila Irene Gianola (As Premana) 34’10” e Olga Corti (As Premana) 34’37”.

Una edizione particolare quella di ieri: “Ci siamo a lungo interrogati se fosse giusto o meno confermare la gara, visto il momento difficile che sta vivendo Premana – ha detto Fausto Rizzi a nome di tutti gli organizzatori -. Abbiamo consultato anche le autorità comunali per cercare di capire quale era la decisione migliore da prendere. Abbiamo deciso di confermare la gara, anche come segnale di ripartenza… Premana non si ferma mai”.

Presente anche il presidente dell’As Premana Massimo Sanelli che ha ricordato la raccolta fondi che stanno portando avanti un gruppo di studenti universitari.

Dopo la fatica e le smorfie degli atleti sul ripido tratto finale, la giornata si è conclusa con la tradizionale gara riservata ai bambini. Dopo le premiazioni e i ringraziamenti di rito ai partecipanti, a tutti i collaboratori e agli sponsor è scattato il terzo tempo perché, come dice lo slogan, “Solino in 20′, Solino in festa”.

LA CLASSIFICA GENERALE

GALLERIA FOTOGRAFICA ALL’ARRIVO