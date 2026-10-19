Premana vince il Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta

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La squadra di Premana sul gradino più alto del podio nei Master B

Successo di Carlo Bellati, Fausto Rizzi e Giovanni Gianola nella categoria Master B

Il Cs Cortenova vince l’argento nelle Juniores con Caterina Ciacci e Serena Mascheri

CHIAVENNA (SO) – Domenica mattina, a Chiavenna, organizzato dalla società Amici Madonna della Neve Lagunc, si è corso il 10° Val Bregaglia Trail, nello stesso evento si è svolto anche il Campionato Italiano Assoluti, Juniores e Master di corsa in montagna a staffetta.

Per le categorie Promesse, Assoluta e Master A, B e C maschili, il Campionato italiano si articolava su tre frazioni: Promontogno-San Barnaba di Villa di Chiavenna, 9,66 km con 299 metri di dislivello positivo e 447 di dislivello negativo; San Barnaba-Palazzo Vertemate Franchi, 8,90 km con 458 D+ e 640 D-; Palazzo Vertemate Franchi-Chiavenna, 5,92 km con 230 D+ e 331 D-.

Due le frazioni per tutte le categorie femminili, gli juniores e i master D maschili, con partenza da San Barnaba di Villa di Chiavenna: 8,90 km fino a Palazzo Vertemate Franchi e quindi 5,92 km fino al traguardo nel centro di Chiavenna. Salita, discesa, tratti veloci e terreno tecnico, frazioni differenti sulle quali le società dovranno costruire la propria formazione.

Grandissimo risultato degli atleti di Premana Carlo Bellati, Fausto Rizzi, Giovanni Gianola che chiudono al 29° posto assoluto in 1h52’36” ma vincono il titolo italiano nella categoria Master B. Questi i tempi nelle tre frazioni che erano diverse tra loro: Carlo Bellati 42’02”; Fausto Rizzi 42’27” e Giovanni Gianola 31’22”.

Bene anche le Juniores del Cs Cortenova: le due azzurrine e campionesse italiane Allieve nel 2025 Caterina Ciacci e Serena Mascheri chiudono al 2° posto con 1h33’26”. Vincono il titolo le trentine Virginia Rizzon e Emma Zanetti (Sa Valchiese) con 1h31’23”. Sfiora il podio la seconda staffetta del Cs Cortenova con Alessia Ruzza e Arianna Buzzoni 4^ con 1h44’07”. Sempre il Cortenova, nella categoria Master B femminile, chiude al 4° posto con Elisabetta Arrigoni e Angela Claudia Bertulessi con 1h44’41.

Il secondo posto del Cs Cortenova nelle Juniores

Tra le 138 staffette hanno corso ben 16 staffette lecchesi, con altri atleti lecchesi che indossano la maglia di società non lecchesi. Il miglior risultato è il 9° posto Assoluto dei Falchi Lecco con Paolo Bonanomi, Danilo Brambilla, Lorenzo Panzeri con 1h40’53”, il titolo italiano è andato ancora ai trentini Alberto Vender, Luca Merli, Marco Filosi (Sa Valchiese) con 1h37’14”.

Al femminile vincono Beatrice Bianchi e Alice Gaggi (La Recastello) con 1h15’33”, la lecchese Martina Birola con Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana) chiude al 7° posto con 1h20’33”, nella top ten al 9° posto i Falchi Lecco con Laura Basile, Aurora Invernizzi con 1h23’35, al 10° posto l’Osa Org. Sportiva Alpinisti con Irene Girola, Sara Toloni con 1h24’26”.

Tutti i titoli Italiani e gli altri risultati dei lecchesi

  • Femminile Assolute
    13^ Falchi Lecco 1h28’17” (Alessia D’Amico, Francesca Crippa), 17^ Falchi Lecco 1h32’08” (Martina Parenti, Antonella Crucifero)
  • Maschile Assoluto
    7° Us Malonno 1h39’23 (Paolo Gianola), 25° Falchi Lecco 1h50’29” (Nicola Castellazzi, Stefano tavola, Erik Gianola), 27° (Gs Orobie 1h51’49 (Giulio Mascheri), 28° Us Malonno 1h52’06 (Dionigi Gianola), 32° CA Lizzoli 1h56’58 (Giovanni Malugani, Fausto Iobizzi, Stefano Isella), 40° Falchi Lecco 2h02’55” (Giacomo Mainetti, Dritan Driza, Giacomo Bartesaghi), 41° Premana 2h02’56 (Emanuele Fazzini, Mauro Gianola, Tommaso Gianola) (1° Promesse), 45° Premana 2h06’49” (Danilo Gianola, Michele Gianola, Nicola Gianola), 62° Cs Cortenova 2h16’30 (Alessandro Pomi, Matteo Orlandi, Gianni Codega) (10° Master A), 64° Ca Lizzoli 2h17’38” (Efren Lizzoli, Giacomino Lizzoli, Efisio Bassu) (8° Master B), 66° Falchi Lecco 2h18’36” (Stefano Casati, Carlo Proserpio, Carlo Beltrami).
  • Master A f
    1^ Gp Valchiavenna 1h33’28 (Enrica Falcinelli, Sonia De Agostini).
  • Master B f
    1^ Atletica Casone Noceto 1h31’11” (Nives Carobbio, Anna Nanu).
  • Master C f
    1^ Us Rogno 1h42’52 (Paola Mazzucchelli, Monica Tiziana Zanga).
  • Master A m
    1^ Gs Csi Morbegno 1h43’35 (Luca Redaelli, Davide Spini, Marco Leoni).
  • Master C m
    1^ Team Valtellina 2h06’54 (Michele Caminada, Dario Songini, Marco Martinoli).
  • Master D m
    1° Atletica Di Lumezzane 1h28’29” (Pier Alberto Tassi, Guerino Ronchi).

QUI I RISULTATI COMPLETI

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