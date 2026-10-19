Premana vince il Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta

Successo di Carlo Bellati, Fausto Rizzi e Giovanni Gianola nella categoria Master B

Il Cs Cortenova vince l’argento nelle Juniores con Caterina Ciacci e Serena Mascheri

CHIAVENNA (SO) – Domenica mattina, a Chiavenna, organizzato dalla società Amici Madonna della Neve Lagunc, si è corso il 10° Val Bregaglia Trail, nello stesso evento si è svolto anche il Campionato Italiano Assoluti, Juniores e Master di corsa in montagna a staffetta.

Per le categorie Promesse, Assoluta e Master A, B e C maschili, il Campionato italiano si articolava su tre frazioni: Promontogno-San Barnaba di Villa di Chiavenna, 9,66 km con 299 metri di dislivello positivo e 447 di dislivello negativo; San Barnaba-Palazzo Vertemate Franchi, 8,90 km con 458 D+ e 640 D-; Palazzo Vertemate Franchi-Chiavenna, 5,92 km con 230 D+ e 331 D-.

Due le frazioni per tutte le categorie femminili, gli juniores e i master D maschili, con partenza da San Barnaba di Villa di Chiavenna: 8,90 km fino a Palazzo Vertemate Franchi e quindi 5,92 km fino al traguardo nel centro di Chiavenna. Salita, discesa, tratti veloci e terreno tecnico, frazioni differenti sulle quali le società dovranno costruire la propria formazione.

Grandissimo risultato degli atleti di Premana Carlo Bellati, Fausto Rizzi, Giovanni Gianola che chiudono al 29° posto assoluto in 1h52’36” ma vincono il titolo italiano nella categoria Master B. Questi i tempi nelle tre frazioni che erano diverse tra loro: Carlo Bellati 42’02”; Fausto Rizzi 42’27” e Giovanni Gianola 31’22”.

Bene anche le Juniores del Cs Cortenova: le due azzurrine e campionesse italiane Allieve nel 2025 Caterina Ciacci e Serena Mascheri chiudono al 2° posto con 1h33’26”. Vincono il titolo le trentine Virginia Rizzon e Emma Zanetti (Sa Valchiese) con 1h31’23”. Sfiora il podio la seconda staffetta del Cs Cortenova con Alessia Ruzza e Arianna Buzzoni 4^ con 1h44’07”. Sempre il Cortenova, nella categoria Master B femminile, chiude al 4° posto con Elisabetta Arrigoni e Angela Claudia Bertulessi con 1h44’41.

Tra le 138 staffette hanno corso ben 16 staffette lecchesi, con altri atleti lecchesi che indossano la maglia di società non lecchesi. Il miglior risultato è il 9° posto Assoluto dei Falchi Lecco con Paolo Bonanomi, Danilo Brambilla, Lorenzo Panzeri con 1h40’53”, il titolo italiano è andato ancora ai trentini Alberto Vender, Luca Merli, Marco Filosi (Sa Valchiese) con 1h37’14”.

Al femminile vincono Beatrice Bianchi e Alice Gaggi (La Recastello) con 1h15’33”, la lecchese Martina Birola con Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana) chiude al 7° posto con 1h20’33”, nella top ten al 9° posto i Falchi Lecco con Laura Basile, Aurora Invernizzi con 1h23’35, al 10° posto l’Osa Org. Sportiva Alpinisti con Irene Girola, Sara Toloni con 1h24’26”.

Tutti i titoli Italiani e gli altri risultati dei lecchesi

Femminile Assolute

13^ Falchi Lecco 1h28’17” (Alessia D’Amico, Francesca Crippa), 17^ Falchi Lecco 1h32’08” (Martina Parenti, Antonella Crucifero)

13^ Falchi Lecco 1h28’17” (Alessia D’Amico, Francesca Crippa), 17^ Falchi Lecco 1h32’08” (Martina Parenti, Antonella Crucifero) Maschile Assoluto

7° Us Malonno 1h39’23 (Paolo Gianola), 25° Falchi Lecco 1h50’29” (Nicola Castellazzi, Stefano tavola, Erik Gianola), 27° (Gs Orobie 1h51’49 (Giulio Mascheri), 28° Us Malonno 1h52’06 (Dionigi Gianola), 32° CA Lizzoli 1h56’58 (Giovanni Malugani, Fausto Iobizzi, Stefano Isella), 40° Falchi Lecco 2h02’55” (Giacomo Mainetti, Dritan Driza, Giacomo Bartesaghi), 41° Premana 2h02’56 (Emanuele Fazzini, Mauro Gianola, Tommaso Gianola) (1° Promesse), 45° Premana 2h06’49” (Danilo Gianola, Michele Gianola, Nicola Gianola), 62° Cs Cortenova 2h16’30 (Alessandro Pomi, Matteo Orlandi, Gianni Codega) (10° Master A), 64° Ca Lizzoli 2h17’38” (Efren Lizzoli, Giacomino Lizzoli, Efisio Bassu) (8° Master B), 66° Falchi Lecco 2h18’36” (Stefano Casati, Carlo Proserpio, Carlo Beltrami).

7° Us Malonno 1h39’23 (Paolo Gianola), 25° Falchi Lecco 1h50’29” (Nicola Castellazzi, Stefano tavola, Erik Gianola), 27° (Gs Orobie 1h51’49 (Giulio Mascheri), 28° Us Malonno 1h52’06 (Dionigi Gianola), 32° CA Lizzoli 1h56’58 (Giovanni Malugani, Fausto Iobizzi, Stefano Isella), 40° Falchi Lecco 2h02’55” (Giacomo Mainetti, Dritan Driza, Giacomo Bartesaghi), 41° Premana 2h02’56 (Emanuele Fazzini, Mauro Gianola, Tommaso Gianola) (1° Promesse), 45° Premana 2h06’49” (Danilo Gianola, Michele Gianola, Nicola Gianola), 62° Cs Cortenova 2h16’30 (Alessandro Pomi, Matteo Orlandi, Gianni Codega) (10° Master A), 64° Ca Lizzoli 2h17’38” (Efren Lizzoli, Giacomino Lizzoli, Efisio Bassu) (8° Master B), 66° Falchi Lecco 2h18’36” (Stefano Casati, Carlo Proserpio, Carlo Beltrami). Master A f

1^ Gp Valchiavenna 1h33’28 (Enrica Falcinelli, Sonia De Agostini).

1^ Gp Valchiavenna 1h33’28 (Enrica Falcinelli, Sonia De Agostini). Master B f

1^ Atletica Casone Noceto 1h31’11” (Nives Carobbio, Anna Nanu).

1^ Atletica Casone Noceto 1h31’11” (Nives Carobbio, Anna Nanu). Master C f

1^ Us Rogno 1h42’52 (Paola Mazzucchelli, Monica Tiziana Zanga).

1^ Us Rogno 1h42’52 (Paola Mazzucchelli, Monica Tiziana Zanga). Master A m

1^ Gs Csi Morbegno 1h43’35 (Luca Redaelli, Davide Spini, Marco Leoni).

1^ Gs Csi Morbegno 1h43’35 (Luca Redaelli, Davide Spini, Marco Leoni). Master C m

1^ Team Valtellina 2h06’54 (Michele Caminada, Dario Songini, Marco Martinoli).

1^ Team Valtellina 2h06’54 (Michele Caminada, Dario Songini, Marco Martinoli). Master D m

1° Atletica Di Lumezzane 1h28’29” (Pier Alberto Tassi, Guerino Ronchi).

QUI I RISULTATI COMPLETI