Previsioni meteo avverse: la Grigne Skymarathon si correrà su percorso ridotto

Niente Grignetta e Grignone, l’organizzazione: “Sicurezza prima di tutto”

PASTURO – la Grigne Skymarathon 2021 in programma per domani, domenica, si correrà su percorso ridotto. La comunicazione poco fa da parte dell’organizzazione (Team Pasturo, Falchi Lecco e Gsa Cometa) che, a fronte delle previsioni meteo avverse, ha deciso di far correre i runner sul percorso alternativo.

“Sicurezza prima di tutto – fanno sapere dall’organizzazione – Le previsioni meteo non lasciano spazio ai dubbi. E’ prevista pioggia, a tratti intensa, con scarsa visibilità in quota. Per questo motivo sarà impossibile correre sul percorso originale che passa su Grignetta e Grignone”.

La partenza è fissata per le ore 9.30 con l’ufficio segreteria che sarà aperto dalle 7.00 alle 8.30.

“Il tracciato alternativo – spiegano – prevede uno sviluppo di circa 23km con un dislivello positivo di 1900m. Il casco non è più necessario. Il materiale obbligatorio prevede kway, Flask con almeno mezzo litro d’acqua e telefono cellulare”.

La gara, che vede 280 runner al via, è la seconda tappa italiana di Skyrunning World Series, la coppa del mondo delle corse a fil di cielo.