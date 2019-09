Dodici le squadra che si sono affrontate all’Agriturismo Le Trote Blu di Cortabbio

La sfida vinta dal team Pizzo d’Eghen

PRIMALUNA – Una bella giornata all’insegna dello sport e della solidarietà: nonostante il cielo grigio si può affermare che il sole splendeva comunque alle Trote Blu di Cortabbio dove dodici squadre (i cui componenti sono stati rigorosamente scelti a sorte) si sono confrontate nell’edizione 2019 della Grande Sfida, organizzata dal Panathlon Club Lecco in occasione della Settimana Europea dello Sport.

Dodici concorrenti per disciplina: bici da strada, corsa campestre, skiroll, mountain bike, equitazione e gli special olympics della Cooperativa Le Grigne. Ciascuna formazione portava, come si consueto, il nome di una montagna lecchese. La vittoria è andata al Pizzo d’Eghen che vedeva tra le sue fila anche l’olimpionico di Barzio Gianfranco Polvara; secondo posto per il Legnone, mentre al terzo è giunta la squadra del Monte Muggio.

La giornata è iniziata con un momento conviviale offerto dal socio Adriano Airoldi al gruppo della Cooperativa Le Grigne, proseguita con l’estrazione dei componenti delle singole squadre e conclusasi, dopo una serie di gare appassionanti ed anche con qualche colpo di scena, con la premiazione di tutti i partecipanti. Molto gradita la visita del presidente della Comunità Montana, Fabio Canepari che ha rivolto un breve saluto ai presenti.

“Giornate come questa – ha sottolineato il presidente del Panathlon Lecco Riccardo Benedetti – ti lasciano sempre grandi emozioni, soprattutto nel vedere la felicità negli occhi delle persone meno fortunate. Devo ringraziare tutte le associazioni sportive della Valsassina che hanno contribuito all’organizzazione e garantito la presenza degli atleti, i sindaci di Primaluna e Cortenova che ci hanno supportato logisticamente ed il Soccorso Centro Valsassina per la sua indispensabile presenza. I valori attorno ai quali ruota il Panathlon Club International nella Grande Sfida ci sono tutti: il fair-play e l’attenzione ai giovani ed ai disabili caratterizzano da sempre una manifestazione nata per promuovere lo sport ma, soprattutto, per regalare agli amici della Grigne una giornata speciale. Unico rammarico è che le condizioni meteo hanno impedito ai concorrenti del parapendio di esibirsi e colorare con le loro vele il cielo della Valsassina. Aspettiamo tutti alla prossima edizione!”

