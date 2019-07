Quasi 200 atleti alla 55^ edizione della Moggio-Artavaggio

MOGGIO – Due gare in concomitanza a pochi chilometri di distanza una dall’altra: Le Contrade hanno organizzato, a Barzio, l’Orscellera Vertical (3,5 Km di lunghezze e 1088 metri di dislivello positivo), mentre i Bocia Di Verano hanno organizzato per la 55^ volta la Moggio-Artavaggio, corsa in salita di 5 Km e 750 m di dislivello a cui hanno preso parte 178 atleti.

Partenza in piazza Fontana e arrivo al rifugio Casari

Alle ore 8 ritrovo e ritiro dei pettorali in piazza Fontana a Moggio da dove alle ore 10 sono partiti contemporaneamente tutti i concorrenti che sono successivamente saliti sino al rifugio Casari dove era posto l’arrivo e dove si sono svolte le premiazioni finali.

Filippo Bà, poker di vittorie

Il 33enne portacolori della Gav Vertova si conferma un affezionato alla gara, già nel 2015 tagliò per primo il traguardo con addosso i colori dell’Atletica Riccardi Milano in 35’07”, l’anno successivo fu “solo” secondo col tempo di 34’37” preceduto da uno scatenato Fabio Rizzi che fermò il cronometro a 34’35”. Nelle successive tre edizioni compresa quella di ieri, Filippo Bà si è confermato il più forte di tutti con tempi di ascesa che variano di pochi secondi da un anno all’altro, 35’00” nel 2017, seguito dal 35’26” della scorsa edizione e dal 35’11” tempo che gli ha consegnato la vittoria dell’edizione 55 e suo quarto sigillo personale.

Alle sue spalle Simone Paredi dell’Atl Pidaggia in 36’06” e a completare il podio Lorenzo Rota Martir della Carvico Skirunning che chiude in 36’57”.

Emmie Collinge stratosferica: 5^ assoluta e prima donna

Specialista della corsa in montagna, Emmie Collinge 31enne nata a Nottingham ma residente a Postalesio (SO), non si smentisce e sui sentieri valsassinesi con la maglia dell’Affari & Sport va a tagliare vittoriosa il traguardo in 37’29” nuovo record della gara. Dietro Martina Brambilla per la Vam Race che nulla può contro lo strapotere dell’inglese e si accontenta del secondo posto in 43’20”, a completare il podio Chiara Fumagalli atleta della società organizzatrice che impiega 44’10”.

La top ten di giornata

Femminile. 1^ Emmie Collinge 37’29” (Affari & Sport), 2^ Martina Brambilla 43’20” (Vam Race), 3^ Chiara Fumagalli 44’10” (Bocia di Verano), 4^ Raffaella Colzani 46’15” (Marciacaratesi), 5^ Francesca Bermond 47’00” (Libera), 6^ Laura Basile 50’03” (Cortenova), 7^ Antonella Sirtori 50’16” (Als Cremella), 8^ Chiara Cattaneo 51’26” (Atl Valle Brembana), 9^ Alessia Colnaghi 51’43”” (Als Cremella), 10^ Aurora Combi 52’32” Cortenova).

Maschile. 1° Filippo Bà 35’11” (Gav Vertova), 2° Simone Paredi 36’06” (Atl Pidaggia), 3° Lorenzo Rota Martir 36’57” (Carvico Skirunning), 4° Luca Lanfranconi 37’18” (Falchi Lecco), 5° Mohamed Ajbirane 38’30” (Team Pasturo), 6° Mirko Colangelo 39’34” (Gruppo Ethos Running Team), 7° Pietro Colnaghi 39’35” (Merate Atl Promoline), 8° Adriano Ticozzelli 40’55” (Team Pasturo), 9° Massimiliano Rigamonti 41’00” (Marciacaratesi), 10° Riccardo Riva 41’17” (Team Pasturo).