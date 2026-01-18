Resinelli: “Snow Run” senza snow, ma è stata comunque un successo!

Record di iscritti. Gara vinta dal padrone di casa Daniel Antonioli, al femminile si è imposta Anna Hofer

PIANI RESINELLI – Il fango ha preso il posto della neve, ma non ha tolto nulla allo spettacolo della Snow Run Resinelli Winter Trail 2026, andata in scena ai Piani Resinelli e capace di richiamare al via 250 atleti. La gara ha inaugurato la Nortec Winter Trail Running Cup 2026, circuito patrocinato dalla FISKY, confermando la centralità del territorio lecchese nel panorama del trail running invernale.

Le condizioni meteo hanno reso la giornata decisamente atipica per la stagione. La neve, annunciata protagonista, ha lasciato spazio a un terreno solo apparentemente asciutto, con il fango a rendere il tracciato più tecnico e impegnativo. Un elemento che ha aumentato la varietà della prova e che è stato apprezzato dagli atleti, chiamati a gestire continui cambi di ritmo su un percorso esigente.

Tra i passaggi più caratteristici, lo spettacolare transito nelle antiche miniere di galena argentifera dei Piani Resinelli, in particolare all’interno della miniera Anna, ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi della gara, unendo sport, storia e identità del territorio e offrendo un colpo d’occhio apprezzato anche dal pubblico.

Dopo il trasferimento dalla piazza dei Piani Resinelli all’ingresso del Parco Valentino, la competizione è entrata subito nel vivo. In campo maschile si è messo in evidenza fin dalle prime battute l’atleta di casa e ideatore del tracciato, Daniel Antonioli, che al passaggio in vetta al Monte Coltignone ha dettato il ritmo precedendo Paolo Bonanomi e Alessandro Boninsegna. Le posizioni sono rimaste invariate fino al traguardo, dove Antonioli ha conquistato la sua prima vittoria nella gara di casa davanti a Bonanomi e Boninsegna.

Al femminile la sfida è stata serrata tra Corinna Ghirardi e Anna Hofer, atleta di punta del Team Scarpa. Il duello è proseguito fino al passaggio intermedio in piazza per il ritiro del casco, obbligatorio prima dell’ingresso in miniera. Da quel momento Hofer ha preso il largo, andando a vincere davanti a Ghirardi e a Benedetta Broggi.

Il percorso, ideato da Daniel Antonioli e sviluppato ad anello, ha accompagnato gli atleti lungo il sentiero verso la balconata panoramica del Belvedere, con vista sul lago di Lecco, per poi inoltrarsi nelle faggete fino alla cima del Coltignone. Dopo una discesa veloce e tecnica verso il prato della Nave, la gara ha previsto una nuova risalita verso la piazza della Chiesa, punto di accesso al tratto sotterraneo di circa un chilometro nei cunicoli della miniera Anna. L’ultimo strappo ha infine condotto al traguardo. Il tracciato complessivo misurava 14 chilometri, con circa 650 metri di dislivello positivo.

L’organizzazione, curata da GSA Cometa, Team Pasturo e Falchi Lecco, ha confermato la capacità del Lecchese di ospitare eventi di alto livello. La Snow Run Resinelli Winter Trail apre così nel migliore dei modi la Nortec Winter Trail Running Cup 2026, lasciando in eredità una prima tappa partecipata e tecnicamente impegnativa.