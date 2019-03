CHIESA IN VALMALENCO – Domenica in un clima tipicamente primaverile con neve bagnata a Chiesa in Valmalenco sulla pista San Giuseppe, il Team Brianza ha organizzato le gare di Coppa Lombardia, “Coppa Gigi Mariani” con tutte le categorie in gara, tecnica classica per Super Baby e Baby e libera per tutte le altre.

Lecchesi sul podio già dalle prime gare.

I primi a partire sono stati gli Under8 della categorie Super Baby, 500m e subito sul podio col 3° posto Emma Ambrosioni del Nordik Ski, arriva subito la prima vittoria nella successiva gara, la pari età maschile con Marco Combi a ottenere il miglior crono con la divisa dello Sc Primaluna.

Podio completo per i valsassinesi nella Baby femminile.

Si allunga il percorso, i km diventano 1,5 ma non cambia la tecnica, cambia invece il risultato che vede i nostri ad occupare l’intero podio partendo dal gradino più alto occupato da Aurora Invernizzi per il Nordik Ski, seguita da Cristina Artusi dello Sc Primaluna e da Emma Ticozzelli ancora per il Nordik Ski. Nella pari categoria maschile Axel Oscar Pomoni è 2° per il Nordik Ski, seguito al 4° da Riccardo Bergamini (Sc Primaluna), all’8° da Davide Grigi (Sc Primaluna), al 14° da Luca Bergamini (Sc Primaluna) e al 17° da Emanuele Spano (Nordik Ski).

Al via i Cuccioli e si cambia tecnica.

Cambia la tecnica ma non cambiano i risultati, nei Cuccioli femminile, sfugge solo la vittoria alle nostre, Maria Invernizzi è 2^ per il Nordik Ski e precede il terzetto dello Sc Primaluna con Alice Maroni 3^, Maddalena Camozzini 4^ e Elena Bortot 5^, seguono al 12° Giulia Spano (Nordik Ski), al 13° Anja Colombo (Sc Primaluna) e al 15° Alessia Ruzza (Nordik Ski). Al maschile il miglior piazzamento è il 10° posto di Marco Colombo (Sc Primaluna) seguito da Matteo Benedetti al 14° (Nordik Ski) e al 18° da Jacopo Artusi (Sc Primaluna).

Al via le Ragazze 3km da sciare.

Tra le Ragazze sfugge il podio ai nostri e ci si deve accontentare delle posizioni a ridosso, al femminile arriva il 5° posto di Sophia Artusi (Sc Primaluna) seguita dalla coppia del Nordik Ski Maria Jasmin Gianola 9^ e Giulia Ticozzi 10^, sempre dello stesso team Aurora Ruzza 21^.

Aksel Artusi e Federico Bergamini doppietta tra gli Allievi.

Si continua a salire e tocca agli Allievi con 6km da sciare più velocemente possibile, in testa c’è il duello in famiglia con Aksel Artusi che parte dietro e va a riprendere il compagno di club ed allenamenti nello Sc Primaluna, Federico Bergamini e al termine i primi due gradini del podio sono per loro, al 7° e 8° la coppia del Nordik Ski composta da Carlo Aliprandi e Giovanni Ticozzi seguita al 9° da Luca Colombo per lo Sc Primaluna.

Tutto valsassinese il podio assoluto femminile.

Giovani/Seniores femminile con distanza uguale agli Allievi, Laura Colombo con i colori del Cs Esercito vince la gara precedendo Paola Beri e Aurora Invernizzi entrambe del Nordik Ski, seguono sempre dello stesso club Angelica Selva col 5° posto e Giulia Marcianò col 12°.

Sfiora il podio il Master Andrea Melesi nell’Assoluta maschile.

Ultima gara al via sulla distanza di 12km sono i Giovani /Seniores maschili, sfiora il podio col 4° posto Andrea Melesi classe 1970 per lo Sc Comunità Montana, seguono al 10° Martino Vassena (Nordik Ski); al 13° Mirco Brenna (Sc Primaluna), al 14° Francesco Ticozzelli (Nordik Ski), al 15° Luca Felice Tantardini (Sc Primaluna) e al 27° Raoul Ambrosioni (Nordik Ski).