Sci alpinismo. Coppa Italia Giovani, sul podio Martino Utzeri ed Erika Sanelli

Buoni risultati ad Albosaggia per gli atleti dell’As Premana

Gare sprint con partenze individuali per la Coppa Italia. Mass start per i più giovani, tutti a tecnica libera

CASPOGGIO (SO) – Prosegue il cammino della Coppa Italia di sci alpinismo, domenica si è gareggiato sulle nevi di Caspoggio con l’organizzazione a cura della Polisportiva Albosaggia. Dalla categoria Under 16 in su gli atleti hanno disputato le gare sprint con qualifiche e successive fasi sino alla finale.

Subito due atlete del Premana nella prima finale di giornata, quella riservata alle Under 16 con Olga Corti e Micaela Gianola a concludere al 4° e 5° posto. Nella pari categoria maschile, arriva in finale Lorenzo Milesi dove ottiene il 6° posto. Si fermano nei quarti Cristian Rozzoni e Jacopo Gianola rispettivamente 18° e 19°, fa solo le qualifiche Mattia Pomoni e conclude al 27° posto.

Under 18, Martino Utzeri conquista l’argento

Si passa alla categoria Under 18 e arriva in finale Letizia Gianola che conclude al 6° posto, Cinzia Pomoni si ferma in semifinale e si prende il 10° posto. Under 18 maschile, finalmente arriva il podio per gli atleti del Premana, a conquistarlo è Martino Utzeri che si prende il 2° posto. Si fermano ai quarti Andrea Bonacina 21°, Antonio Corti e Alessandro Gianola entrambi al 27° posto e Andrea Gianola 30°. Non passa le qualifiche Osea Gianola che chiude 33°.

Altra medaglia per Premana, Erika Sanelli 3° posto nella Under 20

Altra medaglia con Erika Sanelli che tra le Under 20 si prende il 3° posto, nella Under 20 maschile, si ferma alle qualifiche il cammino di Marcello Gianola che conclude al 17° posto. Ultima categoria in gara nella sprint è stata la Under 23, categoria che ha visto disputare la finale Mirko Sanelli che sfiora il podio col 4° posto e Dionigi Gianola che si prende il 6°.

Trofeo Berniga per i più giovani, partenza simultanea e tecnica libera

Nessuna concorrente lecchese tra le Under 12 né al femminile e nemmeno al maschile, si passa alla Under 14 che devono percorrere un circuito di 1600m con 320m di dislivello totale (160 in salita e altrettanti in discesa), 6° posto in 14’41”7 per Giuliana Gianola con Siria Pomoni subito dietro al 7° posto in 14’43”6, a vincere Sofia Bortolotti dello Sc Presolana in 12’38”8.

Ultima gara dei giovani è stata quella riservata agli Under 14 maschili, stessa distanza della pari categoria femminile e Gioele Migliorati regala un’altra gioia allo Sc Presolana vincendo in 9’37”, un successo con ampio margine il suo visto che dietro arrivano con quasi 1’30” di distacco, al 9° posto per Premana conclude Leonardo Milesi in 13’57”1.