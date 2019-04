Sfortunata staffetta in Trentino per Anna in coppia con Laura Colombo

Rossi cade poco dopo la partenza, Colombo recupera

CAMPO CARLO MAGNO- Con l’Us Carisolo in regia si sono disputati nello scorso fine settimana i campionati italiani Assoluti di sci nordico, gare in staffetta al sabato e individuali la domenica.

Sulla pista “Malghette”, nella prima giornata le squadre in gara per comitato, un giro unico a testa da 5km con le prime due frazioni a tecnica classica e la frazione finale in tecnica libera.

Sfortunata la nostra Anna Rossi, schierata al lancio nella formazione Alpi Centrali A: un contatto e finisce a terra subito nelle fasi iniziali, davanti scappano e per lei molta rabbia in corpo e un 9° posto conclusivo in 14’09” al cambio, dove lancia con 30” di ritardo dalla testa la seconda frazionista, Laura Colombo a lungo compagna di squadra e di allenamenti nelle file dello Sc Primaluna.

Laura vola sugli sci e con un parziale di 13’26”, secondo miglior tempo delle seconde frazioniste, riporta la squadra a ridosso del podio col 4° posto parziale. Parte l’ultima frazionista e la tecnica libera stravolge la classifica parziale, da dietro rinviene il Trentino che, dopo aver cambiato al 3° posto, va a vincere il titolo italiano in 39’13”7.

Dietro il comitato Valle D’Aosta A che guidava al cambio tiene il secondo posto con 39’28”2.

Rinviene fortissimo il Veneto A che dal 6° posto del cambio va a occupare l’ultimo gradino del podio con 39’44”6. Un pizzico di delusione per le nostre che concludono al 4° posto in 39’47”3 a meno di 3” dal podio.

Bronzo individuale tra le Aspiranti per Anna Rossi nella seconda giornata

Era l’ultima gara della stagione, un pizzico di rabbia per la prestazione della giornata precedente, a volte è il mix giusto per concludere nel migliore dei modi e per avere nuovi stimoli per lavorare bene in ottica 2020.

10k m in tecnica classica, partenza in mass start ovvero simultaneamente, questa volta tutto fila liscio e Anna è nel gruppo di testa, passano i km e dopo 33’49”6 Beatrice Bastrentaz valdostana dello Sc Mont Nery si laurea campionessa italiana, alle sue spalle la sorpresa Denise Dedei dello Sc Gromo con 34’05”6 e la nostra Anna Rossi in gara con i colori dello Sc Alta Valtellina con 34’09” 6.

Tocca alle Juniores ma per Laura Colombo autrice di una prestazione maiuscola nella giornata precedente non è giornata, 15km da sciare e già dalle prime battute si accorge che il motore è come ingolfato, non riesce a spingere e alla fine arriva un 8° posto che non la soddisfa.

In gara anche gli Allievi.

Prima le Allieve con 7,5km sempre a tecnica classica e partenza in mass start, con in gara per lo Sc Primaluna, Elena Rossi che conclude al 13° posto in 25’42”5, successivamente gli Allievi con 10km da sciare, risultato quasi fotocopia col 14° posto del compagno di club Aksel Artusi in 27’59”0 a meno di 1’ dal vincitore e con Federico Bergamini al 28° posto in 29’23”0.

Anna Rossi parla della due giorni di gare

“Sabato mi hanno fatta cadere in partenza e su una pista come quella di Carlo Magno diventa poi dura recuperare, mi spiace per la squadra perché ho compromesso il risultato finale, purtroppo fa parte del gioco e a malincuore bisogna accettare il verdetto. Erano le ultime gare della stagione sono stanca anche psicologicamente, e da dicembre che stiamo gareggiando e la fatica si fa sentire. Un anno tutto sommato in cui non posso lamentarmi, due titoli italiani e un terzo posto, la mia esperienza in azzurro agli Eyof mi ha fatto crescere, mi ha aiutato a credere di più nelle mie potenzialità e mi sono stata e mi sarà di grande aiuto in futuro . Mi spiace solamente per la staffetta di sabato, ci tenevamo tanto con le mie compagne a concludere la stagione sul podio, ma non si corre da sole e questa volta le avversarie si sono fatte valere alla grande”.