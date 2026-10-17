Sci Club Primaluna in festa, cena sociale alle Trote Blu

Una passione che si tramanda, una storia che continua

CORTABBIO – Venerdì sera il presidente dello Sc Primaluna Piero Colombo, ha organizzata la cena sociale che conclude la stagione attuale; presente Roberto Malvezzi il nuovo presidente del Comitato Fisi Alpi Centrali.

Nel 2027 il sodalizio valsassinese sono tesserati ben 25 atleti, dai più piccoli fino ai Master, seguiti da cinque allenatori, Stefano, laura, Luca, Simone e Federico. Dopo aver gareggiato questa estate/autunno delle gare di skiroll, e ormai imminente la stagione 2027 per lo sci nordico, a fine novembre si partano le gare a Santa Caterina.

Prima la cena, successivamente la torta con il simbolo dei 55 anni, tantissimi atleti e simpatizzanti hanno ascoltato il filmato della stagione attuale, allenamenti, gare, skiroll, bici, sci, piccoli e grandi, regali per tutti gli atleti e per finire atleti hanno letto la storia nata dal 1971 fino ad adesso, che riportiamo di seguito:

Ci sono storie che nascondono da grandi progetti, e poi ci sono storie che nascono semplicemente dalla passione di alcune persone, dalla voglia di stare insieme e dal desiderio di fare qualcosa di bello per i propri ragazzi. La nostra è una di queste.

Era il 1971 quando, grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani dell’oratorio, nasceva quello che sarebbe diventato lo Sci Club Primaluna Giovanni XXIII°.

Forse allora nessuno immaginato quanta strada avrebbero percorso questa piccola società. Quanti bambini avrebbero accompagnato nella crescita, quante amicizie sarebbero nate e quanti raccordi avrebbero lasciati: Sono passati più di cinquant’anni, ma lo spirito è rimasto lo stesso.

Siamo tutti volontari. Persone che, tra loro, famiglie e impegni quotidiani, trovano il tempo da dedicare a qualcosa in cui credono profondamente. Lo Facciamo senza chiedere nulla in cambio, perché ci piace, perché crediamo nello sport e perché ci unisce una passione che va ben oltre lo sci nordico. Perché lo Sci Club non è fatto solamente di allenamenti, gare, risultati e classifiche.

È fatto di persone, di amicizie, di sacrifici condivisi, di trasferte, di risate, di giornate sulla neve, di vittorie festeggiate insieme e di sconfitte che ci hanno insegnato a rialzarci.

È fatto di ricordi che, anche dopo tanti anni, continuano a farci sorridere, è forse una delle nostre soddisfazioni più grandi è proprio vedere quanta strada possono fare i sogni nati in un piccolo Sci Club come il nostro.

Nel nostro piccolo, con i mezzi e le possibilità di uno Sci Club di paese, abbiamo avuto la fortuna di accompagnare nella crescita tanti ragazzi: Abbiamo ottenuto tantissimi risultati, vittorie, ai Campionati Regionali, tantissimi Campionati Italiani, oltre al risultato di gruppo quando abbiamo vinto il Trofeo Topolino di società, tutto grazie ai nostri ragazzi, è tra di loro Anna, Laura, Aksel: Sono riusciti a realizzare qualcosa di straordinario; trasformare la loro passione per lo sci in un lavoro, ed è anche questo che ci ricorda quando sia importante continuare.

Quest’anno abbiamo deciso di ripartire; di rimetterci in gioco, di dedicare nuovamente tempo di energie ai più piccoli, di organizzare un corso per avvicinare allo sci di fondo e, soprattutto, per farli diventati insieme.

E dobbiamo dirlo; Rivedere una palestra piena di bambini che corrono, saltano, giocano e sorridono; È stata buna soddisfazione più bella; Perché dietro a quei sorrisi, c’è molto più di un semplice allenamento. C’è la possibilità di fare nascere nuove amicizie, di insegnare il rispetto, l’impegno, il valore del gruppo e la bellezza di condividere una passione, e per alcuni di noi tutto questo ha un significato ancora profondo. Perché un tempo eravamo noi quei bambini. Eravamo noi ad aspettare con entusiasmo gli allenamenti, a partire per le gare, a vivere le prime emozioni sulla neve; C’erano persone che dedicavano il loro tempo a noi, che ci accompagnavano, ci incoraggiavano e ci insegnavano ad amare questo sport; Oggi siamo noia volere fare lo stesso; ed è una sensazione difficile da spiegare.

È bellissimo poter restituire, anche solo in parte, tutto quello che lo Sci Club ha dato a noi. Forse è proprio questo il segreto di una storia che dura da oltre cinquant’anni: una passione che passa ina generazione all’altra, senza mai spegnere; e a questo punto vogliamo fermarci un momento per dire una parola semplice, ma che racchiude davvero tanto. Grazie.

Grazie, primo di tutto, a tutti i bambini che hanno partecipato al corso di quest’anno; Grazie per il vostro entusiasmo, per i vostri sorrisi, per la vostra energia e per averci ricordato quanto sia bello vivere lo sport con semplicità e allegria. Speriamo di avervi trasmesso almeno una piccola parte per la passione che qualcuno, tanti anni fa, ha trasmesso a noi; Grazie ai vostri genitori e alle vostre famiglie, per la fiducia che ci avete dato, per averci accompagnati in questa nuova avventura e per aver creduto nel nostro progetto. Grazie agli allenatori, agli accompagnatori e a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo, spesso togliendolo alle proprie famiglie e ai propri impegni, per rendere possibile tutto questo; Grazie a chi organizza, a chi prepara il materiale, a chi sempre i ragazzi, a chi accompagna alle gare, a chi dà una mano quando serve e a chi lavora dietro le quinte, magari senza comparire mai in una fotografia. Grazie a chi ha fatto parte dello Sci Club in passato, a chi ne fa parte oggi e a chi continuerà a portarlo avanti domani.

Dal primo e all’ultimo, grazie davanti a tutti.

Perché uno Sci Club come il nostro non va avanti grazie a una sola persona, ma grazie a tutte persone che, ognuna a modo proprio, decidono di esserci; E poi vogliamo dedicare un ringraziamento speciale al nostro presidente.

Grazie, Piero. Grazie per tutto quello che hai fatto e che continui a fare per lo Sci Club Primaluna; Grazie per il tempo, l’impegno, la disponibilità e per tutto quelle cose che spesso non si vedono, ma senza le quali nulla sarebbero possibile: ma soprattutto grazie per una cosa che vale più di qualsiasi risultato sportivo. La passione che ci hai trasmesso.

Quella stessa passione che ci ha accompagnato quando eravamo ragazzi e che oggi ci spinge a essere qui, a metterci in gioco a voler fare qualcosa per i bambini di oggi; è la cosa più bella e quella passione continui trasmetterla, con il tuo esempio, con la tua presenza e con tutto quello che fai per noi: Se oggi abbiamo voglia di continuare questa storia, una parte importante del merito è anche tua. Grazie di cuore, Piero.

Infine, un pensiere a tutti i nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, da chi muove i primi passi a chi affronta gare e sfide sempre più importanti; noi sappiamo dove vi porterà lo sport. Ma ci auguriamo che tutti possiate portarvi dentro qualcosa di questa esperienza; un’amicizia, un ricorso, un insegnamento, un’emozione: Perché le medaglie sono bellissime, i risultati danno soddisfazione, ma ciò che resta davvero sono le persone incontrate e le esperienze vissute insieme. In bocca al lupo, ragazzi. Continuate a divertirti, a impegnarvi, a sognare in voi stessi, e ricordatevi che, qualunque strada prenderete, ci sarà sempre qualcuno dello Sci Club Primaluna pronto a fare il tifo per voi; perché in fondo e proprio questo che siamo, non solo una società sportiva. Siamo una grande famiglia, unita da una passione che attraversa le generazioni.

Una passione che abbiamo ricevuto in dono e che oggi abbiamo la fortuna di poter regalare a qualcun altro. La nostra storia continua; è bello è che posiamo continuare a scriverla tutti insieme.

Con affetto e gratitudine.

Sci Club Primaluna Giovanni XXIII°.