Sci, Coppa Europa. Asja Zenere vince il primo Super G di Bardonecchia

Grande prova dell’atleta valsassinese d’adozione in forza al Centro Sportivo Carabinieri

In gara anche Pizzi e Parravicini dello Sci Club Lecco rispettivamente 50^ e 51^

BARDONECCHIA – La barziese d’adozione Aja Zenere ha vinto il primo deu due Super G di Coppa Europa in programma a Bardonecchia. Il secondo è in programma domani, sabato.

Zenere ha sfoderato una grande prestazione con la quale ha fermato le lancette del crono sul “best time” di 1’13”41, nessuna meglio di lei che ha potuto festeggiare una giornata strepitose. Sul secondo e terzo gradino del podio due atlete svizzere, rispettivamente Janine Schmitt e Stefanie Gerob rispettivamente con 1 e 13 centesimi di ritardo su Zenere.

In gara anche le due lecchesi dello Sci Club Lecco, Eleonora Pizzi che ha chiuso in 50^ posizione e Sofia Parravicini subito dietro in 51^ posizione.

Domani di nuovo tutti al cancelletto di partenza per il secondo Super G.