Sci di fondo. A Clusone argento per Aurora Invernizzi (Nordik Ski)

Per il Nordik Ski sesto posto tra le società

Alla “Spessa” le gare in mass start in tecnica classica

CLUSONE (BG) – In gara dalla categoria Super Baby femminile (2012/2013), per finire con la Giovani/Seniores (2003 e precedenti), sei categorie maschili e altrettante femminili per un totale di 145 classificati, tra i quali anche i valsassinesi del Nordik Ski.

Aurora Invernizzi, unico podio di giornata

Domenica avara di podi quella appena trascorsa, l’unica atleta che è riuscita a concludere la prova nei tre, è stata Aurora Invernizzi col secondo posto nella categoria Cuccioli femminili in gara su due giri da 1500m, vittoria per Emma Fantoni dello Sc Ardesio che taglia per prima il traguardo in 10’20”3.

Sesto posto tra le società per il Nordik Ski

Va ai padroni di casa dello Sc 13 Clusone con 5377 punti la vittoria tra le 14 società partecipanti, sul podio anche lo Sc Ardesio 2° con 4766 punti seguito dallo ASc Gromo con 4166, per i valsassinesi il 6° posto ottenuto con 1602 punti.

Gli altri risultati dei lecchesi (tutti del Nordik Ski)