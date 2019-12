Sci di fondo. A Gressoney le gare di Coppa Italia, bene i valsassinesi

GRESSONEY (AO) – Prima giornata dedicata allo sprint, prima le qualifiche e successivamente i migliori a disputare i quarti, le semifinali e le finali dove per la vittoria si sono sfidati in sei. 1,4 Km in tecnica libera per le Aspiranti femminili e Elena Rossi dello Sc Primaluna arriva sino ai quarti dove chiude al 21° posto con 3’54”55.

Aksel Artusi tra gli Aspiranti si ferma alle semifinali

Stessa distanza anche tra gli Aspiranti (Under 18) e in gara anche i più giovani della categoria inferiore (Under 16). Aksel Artusi compirà i 16 anni nel 2020, dopo il cambio di casacca da quest’anno gareggia per lo Sporting Club Livigno ed è allenato dal padre Luca Artusi che lo seguiva anche nello Sc Primaluna dove il valsassinese ha gareggiato sino a quest’anno. Buona la sua gara di esordio assieme ai più “anziani” avversari, prima le qualifiche e successivamente batteria dopo batteria, prosegue sino alle semifinali dove deve arrendersi ai più grandi e con 3’22”1 alla fine si classifica all’11° posto, primo degli Under 16. In gara per lo Sc Primaluna Federico Bergamini che si ferma alle qualifiche col tempo di 3’52”7 che gli vale il 70° posto.

Finale per Anna Rossi nelle Juniores femminili

Arriva sino all’atto finale la lecchese Anna Rossi arruolata quest’estate nel gruppo sportivo dei carabinieri, una finale a sei dove Anna chiude al sesto posto che comunque non è da disprezzare e lascia buone speranze per le prossime gare.

Seconda giornata di gara con la mass start

Archiviata la prima giornata si passa a quella successiva, ottima gara per Elena Rossi che sui 5 Km in tecnica classica ottiene l’11° posto in 16’10”4 con Iris Pinter De Martin a precedere tutte con 15’08”3, al 54° posto per il Nordik Ski, Angelica Selva conclude in 19’14”1. Molto bene anche Anna Rossi che conclude in 5^ posizione con 15’08”9 a 30” dalla vincitrice Martina Di Centa compagna di squadra che ferma il cronometro a 14’37”2.

10 Km per gli Under 18 con Aksel Artusi che paga la distanza e chiude in 34’04”3 al 47° posto, poco dietro Federico Bergamini al 51° posto in 34’16”0.

Nelle Seniores femminile 7° posto per Aurora Invernizzi del Nordik Ski, 10km sciati in 47’20”9 con Cristina Pittin del Cs Esercito a mettere il sigillo alla gara con 32’52”0.

Luca Artusi sulla gara del figlio Aksel

“La gara voleva essere un modo per andare alla ricerca di una forma che tarda ad arrivare, poi non era nemmeno tanto semplice in quanto da quest’anno gli Under 16 non hanno in coppa Italia una categoria a loro dedicata ma vengono abbinati agli Under 18 e questo complica tantissimo la possibilità di mettersi in mostra in un format di gara dove devi riuscire a qualificarti nei 30 per poter poi accedere ai quarti e via dicendo. La nevicata insistente tra l’altro non sembrava indicata alle sue caratteristiche visto che ama nevi veloci, invece in qualifica ha fatto l’11° tempo in generale tra l’altro terzo del comitato Alpi Centrali. In un quarto di finale che sembrava impossibile, con una grande prova è arrivato 2° sulle code di un atleta delle Fiamme Gialle, la semifinale era già scritta e peccando di esperienza si è fatto chiudere non riuscendo a passare arrivando comunque incollato a chi lo precedeva, 11° in generale e 1° Under 16 è comunque un buon risultato. Ora la stagione ha una piccola pausa per mancanza di gare in calendario, potrà servire tempo permettendo per cercare di finalizzare, quanto fatto in preparazione, le premesse incrociando le dita, ci sono tutte”.