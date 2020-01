Sci di fondo. A Isolaccia brilla il giovane Aksel Artusi

Trofeo “Bottega del Legno” campionati regionali Gundersen

Grandissima rimonta per Federico Bergamini dello Sc Primaluna

VALDIDENTRO – Sulla pista “Viola” a Isolaccia (SO), con lo Sc Alta Valtellina in cabina di regia, sabato e domenica si sono disputate due giorni di gare con in palio il titolo di campione regionale Gundersen che è stato assegnato al termine dell’inseguimento della seconda giornata.

Sabato il prologo con abbinato il trofeo “Mutti”

Nella prima giornata gli atleti hanno disputato il prologo in Tecnica Libera e a gimkana, classifica che nella seconda giornata ha visto gli atleti partire con i distacchi accusati nel prologo e il miglior tempo a partire per primo e tutti gli altri ad inseguire.

Miglior tempo per Aksel Artusi

Il lecchese di Primaluna, in gara con i colori sociali dello Sporting Club Livigno, conferma di essere tra i migliori interpreti di questa disciplina a livello Allievi e già sabato stacca il miglior tempo con 6’50”6 e sarà nella seconda giornata l’avversario da andare a riprendere. Alle sue spalle, staccati di 15” circa, la coppia dello Sc 13 Clusone, Marco Bignami e Davide Negroni che proveranno ad andare a riprenderlo facendo gara di coppia.

I risultati dei lecchesi nella prima giornata

Ragazze : 8^ Maria Invernizzi (Nordik Ski), 11^ Sophia Artusi (Primaluna), 14^ Giulia Ticozzi (Nordik Ski), 20^ Jasmin Maria Gianola (Nordik Ski), 26^ Maddalena Camozzini (Primaluna), 27^ Alice Maroni (Primaluna), 33^ Elena Bortot (Primaluna).

Allieve: 9^ Camilla Crippa (Primaluna), 18^ Martina Valsecchi (Primaluna).

Allievi: 1° Aksel Artusi (Sportin Club Livigno), 12° Federico Bergamini (Primaluna), 24° Luca Colombo (Primaluna).

Giovani /Seniores f: 8^ Elena Rossi (Primaluna), 15^ Angelica Selva (Nordik Ski).

Giovani/Seniores m: 31° Luca Felice Tantardini (Primaluna), 33° Mirco Brenna (Primaluna), 34^ Simone Bergamini (Primaluna), 35° Francesco Martino Vassena (Nordik Ski), 38° Jacopo Butti (Nordik Ski).

Seconda giornata: Aksel Artusi vince il titolo, gran recupero di Federico Bergamini

Parte davanti a tutti, cambia la tecnica ma non il risultato, 15” che aveva di vantaggio sono stati sufficienti per tenere a debita distanza tutti gli avversari, anzi Aksel Artusi aumenta il distacco e lo porta a 23”, ma alle sue spalle grandissima rimonta per Federico Bergamini che ottiene il miglior crono di giornata che gli permette di risalire dalla 12^ posizione sino al gradino più basso del podio e, come ci dice Piero Colombo presidente e allenatore del sodalizio valsassinese, “E’ un risultato molto importante, non solo per la medaglia conquistata oggi al campionato regionale ma anche in prospettiva futura, le gare di ieri e oggi, più altre due con la possibilità di scartarne una, daranno poi la possibilità di partecipare ai campionati italiani di categoria ai migliori 20 atleti del comitato Alpi Centrali delle categorie Ragazzi m/f, e Allievi m, mentre per le Allieve saranno in 13 a cercare i punti per le qualifiche”.

Gli altri risultati dei nostri

Ragazze: 6^ Sophia Artusi (Primaluna), 14^ Maria Invernizzi (Nordik Ski), 17^ Jasmin Maria Gianola (Nordik Ski), 18^ Alice Maroni (Primaluna), 21^ Giulia Ticozzi (Nordik Ski), 26^ Maddalena Camozzini (Primaluna), 30^ Elena Bortot (Primaluna).

Allieve: 7^ Camilla Crippa (Primaluna), 18^ Martina Valsecchi (Primaluna).

Allievi: 1° Aksel Artusi (Sporting Club Livigno), 3° Federico Bergamini (Primaluna), 25° Luca Colombo (Primaluna).

Giovani/Seniores f: 6^ Elena Rossi (Primaluna), 14^ Angelica Selva (Nordik Ski).

Giovani /Seniores m: 30° Mirco Brenna (Primaluna), 31° Luca Felice Tantardini (Primaluna), 32° Simone Bergamini (Primaluna), 34° Francesco Martino Vassena(Nordik Ski).

In gara anche i giovanissimi nel trofeo “Bottega del Legno”

Tecnica classica per tutti e distanze a variare dai 0,5km dei Super baby (Under 8) sino ai 3km dei Cuccioli maschili (Under 12), poco meno di un centinaio i giovanissimi che si sono cimentati a loro volta sulla pista “Viola”, 45 sono stati i Cuccioli maschile che è stata la categoria più numerosa.

Aurora Invernizzi, Marco Combi e Martina Bortot concludono sul podio

Tre podi per i nostri nelle gare riservate ai più piccoli: Martina Bortot dello Sc Primaluna è seconda nei Super Baby, stesso piazzamento per Aurora Invernizzi del Nordik Ski tra i Cuccioli e a completare i podi lecchesi, il terzo posto di Marco Combi dello Sc Primaluna tra i Baby.

Tutti i risultati dei nostri