Sci di fondo. A Livigno Aurora Invernizzi 2^ nella categoria Under 16

1° Trofeo Latteria Saor: Mattia Combi 3° nell’Under 12, Marco Combi 3° nell’Under 14

Tra le società vincono i padroni di casa dello Sporting Livigno, 6° Sc Primaluna, 9° Comunità Montana Valsassina.

LIVIGNO – Domenica mattina si è quasi conclusa la stagione dello sci nordico con la penultima gara, il “1° Trofeo Latteria Saor” organizzato dalla società Sporting Livigno sulla pista Molin, gara in Tecnica Classica con partenza in Mass Start; dagli Under 8 (Super Baby) fino ai Giovani/Senior maschile, ben 173 atleti in gara. La prova più partecipata è quella della Children (due categorie Allievi 2009/2010 e i Ragazzi 2011/2012) con 41 atleti al maschile e 36 al femminile.

Bene i tre valsassinesi capaci di salire sul podio: Aurora Invernizzi (Cm Valsassina)

2^ tra le Allieve, i due fratelli Combi, entrambi chiudono al 3° posto, Mattia tra i

Cuccioli e Marco tra i Ragazzi. Tra le società il trofeo va nella bacheca dello Sporting Livigno con ben 10.334 punti, al 2° posto lo Sc Alta Valtellina con 9.913 punti, a chiudere il podio lo Sc Polisportiva Le Prese con 2.419 punti. Sc Primaluna 6° con 1.399 punti e al 9° Sc Comunità Montana Valsassina con 308 punti.

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara