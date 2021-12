Sci di fondo. A Livigno sette podi per gli atleti della Valsassina

Trofeo Buon Natale amici dello sci nordico

Sporting Club in cabina di regia, in gara 225 atleti

LIVIGNO – Gare in tecnica classica, 225 atleti che partendo dalla categoria Under 8 (Super Baby), andavano sino alla categoria Giovani /Seniores. Distanze differenti che variavano dal km dei più piccoli fino a spaziare ai 7,5km della gara più lunga riservata ai Seniores maschile.

Sette i podi conquistati dai valsassinesi presenti

Elisa Rusconi per il Nordik Ski ottiene il secondo posto nella prima gara disputata, nelle Under 8 scia il km in 8’23”5 e conclude alle spalle di Ilaria Gritti che vince in 5’56”5 per la Polisportiva Le Prese.

Mattia Combi dello Sc Primaluna, ottiene il 3° posto in 8’07”2 sui 2km della Under 10 (Baby), a vincere in 7’53”7 per lo Sc Alta Valtellina, Fabio Coletti.

Altro podio conquistato dai nostri tra gli Under 12 (Cuccioli), Lorenzo Guido con 15’54”7 sui 4km cede solo al vincitore Nicolò Pedranzini che ferma il cronometro a 15’04”8 per lo Sc Alta Valtellina.

Torna sul podio il Nordik Ski e lo fa grazie al 3° posto di Aurora Invernizzi tra le Under 14 (Ragazze) che sui 4km scia in 15’40”4, vittoria per Rachele Dei Cas in 14’59”6 ancora per lo Sc Alta Valtellina.

Lei gareggia per lo Sc Alta Valtellina, ma è valsassinese doc, precisamente di Primaluna dove risiede la famiglia, Elena Rossi sui 5km di gara dell’ultima categoria femminile, la Giovani/Seniores, sciando in 18’29”9 va a prendersi la 3^ posizione nella gara vinta da Giulia Negroni dello Sc 13 Clusone in 17’49”7.

Ottima performance per Federico Bergamini dello Sc Primaluna che nell’ultima gara di 7,5km riservata ai Giovani/Seniores, con 23’04”3 sfiora il successo classificandosi al 2° posto nella gara vinta dall’orobico dello Sc 13 Clusone, Davide Negroni in 22’58”6.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi presenti

Super Baby m: 7° Lorenzo Bonacina 5’59”3 (Sc Primaluna), 10° Michele Artusi 6’16” (Sc Primaluna), 13° Daniel Orlandi 7’07”0 (Nordik Ski).

Baby f: 12^ Cecilia Bonacina 12’08”2 (Sc Primaluna).

Baby m: 15° Francesco Bellati 9’31”6 (Nordik Ski), 18° Matteo Ticozzelli 9’56” (Nordik Ski).

Cuccioli f: 9^ Nina Pomoni 13’00”1 (Sc Primaluna).

Cuccioli m: 18° Tommaso Ticozzelli 19’42”5 (Nordik Ski), 22° Matteo Rusconi 21’04”6 (Nordik Ski), 34° Michele Gianola 34’41”0 (Nordik Ski).

Ragazzi f: 6^ Cristina Artusi 17’17”3 (Sc Primaluna), 8^ Emma Ticozzelli 18’29”3 (Nordik Ski).

Ragazzi m: 7° Oscar Axel Gianola 20’17”4 (Nordik Ski), 10° Marco Colombo 20’34”5 (Sc Primaluna), 22° Riccardo Bergamini 22’28”2 (Sc Primaluna), 35° Luca Bergamini 28’03”5 (Sc Primaluna).

Under 16 f: 4^ Maria Invernizzi 21’44”1 (Nordik Ski), 8^ Elena Bortot 23’04”7 (Sc Primaluna), 9^ Jasmin Maria Gianola 23’23”0 (Nordik Ski), 12^ Giulia Ticozzi 25’46”9 (Nordik Ski).

Giovani/Seniores f: 12^ Angelica Selva 21’26”6 (Nordik Ski).

Giovani /Seniores m: 16° Francesco Martino Vassena 26’32”2 (Nordik Ski), 19° Mirco Brenna 27’20”4 (Sc Primaluna), 20° Andrea Melesi 27’48”0 (Sc Comunità Montana), 23° Roberto Regazzoni 36’20”9 (Nordik Ski).

Quarto posto tra le società per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII

Imprendibile lo Sc Alta Valtellina che totalizza 14758 punti, praticamente doppiate le altre con lo Sporting Club Livigno al secondo posto con 7935 punti, a completare il podio lo Sc 13 Clusone con 3187 punti, per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII i punti conquistati sono 2233 che gli valgono il 4° posto. Il Nordik Ski Valsassina di punti ne somma 2207 che valgono la 6^ posizione; lo Sc Comunità Montana Valsassina presente con un unico atleta, con 56 punti si prende il 16° posto.