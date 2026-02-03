Sci di fondo. A Roncobello medaglia d’argento per Cecilia Bonacina

21° Trofeo Valerio Milesi am e 25° Trofeo Veterani Sportivi
Gara in tecnica classica, partenza individuale, dagli U8 Super Baby ai Giovani/Seniores
RONCOBELLO (BG) – Domenica mattina, organizzato dallo Sc Roncobello, gli atleti hanno gareggiato per il 21° Trofeo Valerio Milesi am, 25° Trofeo Veterani Sportivi, gara di sci nordico con partenza individuale in tecnica classica, oltre 100 atleti al via dai più piccoli U8 Super Baby (0,5km) fino ai G/SM (7,5km). Presenti i valsassinesi del Nordik Ski Valsassina e dello Sc Primaluna.
Bene Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) 2^ nella categoria U14 Ragazzi, 3km con il tempo di 7’50”7. A vincere è stata l’orobica Elisa Bonacorsi (Sc Gromo) con 7’31”2. Sfiora il podio Riccardo Combi (Sc Primaluna) 4° classificato nella categoria U8 Super Baby in 0,5km con il tempo di 3’57”7, a soli 20” dal vincitore Adam Cattaneo (Sc Roncobello) con 3’37”6.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara
- Super Baby F 0,5km
1^ Carlotta Barbanto 3’41”4 (Sc Roncobello), 6^ Elisa Gianola 5’09”6 (Nordik Skivalsassina), 7^ Giorgia Mascheri 5’20”7 6 (Nordik Skivalsassina).
- Super Baby M 0,5km
1° Adam Cattaneo 3’37”6 (Sc Rocobello), 4° Riccardo Combi 3’57”7 (Sc Primaluna).
- Baby F 1km
1^ Nicole Astori 6’14”4 (Sc Valserina), 9^ Gaia Rigamonti 8’13”2 (Nordik Skivalsassina).
- Baby M 1km
1° Tommaso Baronchelli 5’54”0 (Sc 13 Clusone), 7° Giulio Gianola 7’08”7 (Nordik Skivalsassina), 12° Jacopo Scalco 8’11”5 (Nordik Skivalsassina), 13° Matteo Combi 8’20”9 (Nordik Skivalsassina).
- Cuccioli F 1,5km
1^ Sara Epis 4’16”9 (Sc Valserina), 8^ Elisa Rusconi 5’26”8 (Nordik Skivalsassina), 10^ Giorgia Tantardini 6’27”6 (Nordik Skivalsassina).
- Cuccioli M 2km
1° Daniel Tadè 6’26”6 (Sc Valserina), 12° Federico Mattia Carissimi 8’39”2 (Nordik Skivalsassina), 15° Mario Mascheri 9’40”9 (Nordik Skivalsassina).
- Ragazzi F 3km
1^ Elisa Bonacorsi 7’31”2 (Sc Gromo), 2^ Cecilia Bonacina 7’50”7 (Sc Primaluna), 6^ Greta Barbieri 8’44”4 (Nordik Skivalsassina), 8^ Arianna Carissimi 9’46”1 (Nordik Skivalsassina).
- Ragazzi M 3,5km
1° Marco Bonetti Pasinelli 9’04”2 (Sc 13 Clusone), 9° Riccardo Crippa 11’07”2 (Nordik Skivalsassina).
- Allievi F 4,5km
1^ Rebecca Donati 11’29”4 (Sc Ardesio).
- Allievi M 6km
1° Marzio Milesi 14’57”2 (Sc Roncobello), 5° Matteo Rusconi 16’45”3 (Nordik Skivalsassina), 6° Mattia Artusi 18’07”9 (Nordik Skivalsassina).
- GSF 6km
1^ Laura Benzoni 15’50”3 (Sc 13 Clusone).
- GSM 7,5km
1° Ivan Milesi 15’37”6 (Sc Roncobello).