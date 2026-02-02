Sci di fondo. Aksel Artusi 4° assoluto e 1° Under 23 nella sprint di Coppa Italia Rode

A Piane di Mocogno, sabato gara sprint e domenica in distanza entrambe in tecnica libera

Nella 20km il lecchese sfiora il podio con il 4° posto Under 23 e 11° posto assoluto

PIANE DI MOCOGNO (MO) – Week-end di gare con la settima tappa della Coppa Italia Rode di sci di fondo, sabato le gare sprint in tecnica libera, mentre domenica gara in distanza sempre in tecnica libera. Grandissima prova del valsassinese di Primaluna Aksel Artusi (Cs Esrercito) capace di arrivare nella sprint fino alla finale a sei e concludere al 4° posto assoluto e 1° della categoria Under 23.

“Tempo più che variabile con neve, nebbia, pioggia e poi ancora neve… gara di gran livello nella categoria Senior maschile con diversi protagonisti di ritorno dalla Coppa del Mondo – ha detto il padre di Aksel Artusi -. Aksel fa il suo nonostante evidenti sintomi di stanchezza dovuti a una rincorsa ormai lunga per raggiungere gli obiettivi più importanti di stagione, i mondiali Under 23 a Trondheim in Norvegia. Una ottima qualifica con il 5° posto, poi la solita autorità nel vincere quarti e semifinale. In finale una bella lotta conclusa col 4° posto assoluto, molto importante la vittoria nella Under 23. Da domenica con la squadra nazionale sarà in ritiro sull’altopiano di Asiago per preparare i prossimi appuntamenti internazionali, il primo dei quali sarà la 5^ tappa di Fesa Cup, la Coppa Europa a Nove Mest, Repubblica Ceca il secondo weekend di febbraio”.

Presenti anche due atleti dello Sc Primaluna, Marco Colombo al 16° posto, mentre Riccardo Bergamini chiude al 50° posto, entrambi nella categoria Under 18. Le sorelle della Comunità Montana Valsassina Aurora Invernizzi e Maria Invernizzi hanno chiuso rispettivamente 16^ nella categoria Under 18 e 18^ nella categoria Under 20.

Domenica gara in distanza, 15km in tecnica libera per le categorie Under 18 Aspiranti maschile, 10km al femminile, 15km Under 20 Juniores al maschile e femminile, 20km per i Seniores maschile e femminile. Presenti ancora i valsassinesi, il miglior risultato è ancora quello di Aksel Artusi sulla distanza di 20km con 47’53”7, 11° posto Assoluto e 4° tra gli Under 23. Nella categoria Under 18 femminile Aurora Invernizzi 20^ nella 10km con 35’08”5, al maschile 35° Marco Colombo nella 15km con 46’06”0, mentre Riccardo Bergamini chiude 50° con 42’48”0, non conclude la gara di Maria Invernizzi.