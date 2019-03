La valsassinese Anna Rossi sedicesima in Svizzera all’Opa Alpen Cup

“Sono contenta… anche se lo skating non è la mia tecnica preferita ci sto lavorando”

LE BRASSUS – Sabato pomeriggio la valsassinese Anna Rossi ha partecipato in Svizzera, a Le Brassus frazione di Le Chenit nel Canton Vaud, alla gara di 7,5 Km in tecnica libera inserita nel contesto dell’Opa Alpen Cup.

Seconda tra le quattro italiane in gara

Alla gara hanno partecipato atlete di otto nazioni. Anna è stata convocata in virtù del titolo italiano conquistato la scorsa settimana sui 5 Km ad Asiago. Per lei al termine di 26’20”4 arriva il 16° posto preceduta tra le azzurre dalla compagna di società nello Sc Alta Valtellina, Francesca Cola che con 25’59”2 si classifica al 13° posto.

La gara ha visto il successo della tedesca Helen Hoffman in 23’42”9 che precede la svizzera Anja Weber seconda in 24’07”5 e la francese Maelle Veyre bronzo con 24’28”4. Per i colori azzurri al 17° posto Sara Hutter in 26’21”5 e al 19° Sara Campione in 26’48”9.

Sensazioni positive e un occhio ai prossimi obiettivi

“Sono contenta di come è andata la gara, lo skating non è la mia tecnica preferita ma ci sto lavorando e sto migliorando il mio modo di sciare. Prossimi impegni saranno i campionati regionali a metà marzo a Santa Caterina ed infine l’ultima tappa dei campionati italiani a fine marzo”.

Seconda giornata di gare dedicata alle staffette

Davanti sono le formazioni francesi a dettar legge con i primi due posti del podio occupati dai transalpini, France 2 vince con 49’20”1 davanti a France 1 che arriva in 21’03”6. Gradino più basso del podio per i tedeschi di Germany 2 che concludono in 49’36”7, gli azzurri Anna Rossi, Francesca Cola, Luca Sclisizzo e Matteo Ferrari con 50’44”2 tagliano il traguardo al 6° posto sui 18 nazioni classificate.