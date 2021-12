Sci di fondo. Bella gara del valsassinese Aksel Artusi, bene anche Anna Rossi

Coppa Italia Rode e Gamma, due giorni di gare a Pragelato

Sabato le prove in tecnica classica, domenica inseguimento a tecnica libera

PRAGELATO (TO) – Lo Sci Nordico Pragelato in cabina di regia nella due giorni di gare valide per la Coppa Italia Rode Giovani e Gamma Seniores. Sulla pista Pierino Peyrot, sabato mattina alle 9.30 su una lunghezza di 5km, sono scese in pista le Under 16 e 18 femminili e dopo 16’18”3 Maria Gismondi, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, è stata la più veloce di tutte le altre 47 concorrenti. Al 30° posto per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII conclude in 19’24”0 Camilla Crippa appesantita da problemi respiratori.

Elena Rossi nella top ten tra le Under 20

Stessa distanza per le Under 20 che vedono un’altra rappresentante del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle ottenere il miglior tempo, Veronica Silvestri con 15’52”7 è la più veloce di tutte. Al 9° posto la valsassinese Elena Rossi in forza allo Sc Alta Valtellina che ferma il cronometro a 16’55”9.

10km per le Assolute, Anna Rossi nelle 10

Raddoppiano la distanza le Assolute che vedono l’ennesima vittoria delle finanziere: Anna Comarella con 30’55”8 scia più veloce di tutte. Due valsassinesi presenti, Anna Rossi del Gs Carabinieri conclude al 10° posto con 33’32”2, mentre Laura Colombo del Cs Esercito con 34’06” chiude al 12° posto.

Under 16/18 maschile, bene Aksel Artusi

10km anche per i più giovani delle categorie maschili in gara, nella Under 16, Under 18 a vincere per lo Sporting Club Livigno è Giovanni Nicolò Bianchi in 29’13”9. Aksel Artusi, valsassinese che a sua volta veste i colori sociali livignaschi, si prende con 29’48”9 il 6° posto. Al 36° per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII conclude in 32’19” Federico Bergamini, mentre il compagno di club Luca Colombo con 37’58” si prende il 74° posto.

Seconda giornata di gare, inseguimento con i distacchi precedenti e tecnica libera

Spettacolare la seconda giornata di gare con l’atleta che nella prima giornata ha ottenuto il miglior tempo a partire davanti a tutti, gli avversari ad inseguire con i distacchi accumulati precedentemente, la classifica reale è quella che si ha istantaneamente al termine della gara. Cambia tecnica e dalla classica si passa a quella libera, nella Under 20 Elena Rossi mantiene la 9^ posizione col tempo totale di 48’11” che somma il tempo dei 5km della prima giornata ai 10km della seconda. Ad ottenere il miglior tempo, Denise Dedei dello Sc Gromo che rimonta dalla seconda posizione e va a vincere in 44’52”9.

Laura Colombo guadagna due posizioni ed entra tra le prime 10

Ripetono la distanza della prima giornata anche se i tempi sono nettamente migliori grazie al cambio tecnica. Anna Comarella imprendibile per tutte, stacca di quasi 1’ le avversarie e con 58’44”5 bissa il successo precedente. Scala posizioni in classifica Laura Colombo grazie al 5° miglior tempo parziale e con 1h03’01 sale al 10° posto, una posizione in più per Anna Rossi che scivola in 11^ posizione col tempo totale di 1h03’44” .

Grandissima prova di Aksel Artusi che risale in 2^ posizione.

Tre rappresentanti dello Sporting Livigno ai primi quattro posti, classifica stravolta dal cambio di tecnica e Teo Galli solo sesto nella prima giornata, recupera tutti e va a vincere col tempo totale di 1h09’32” (somma della 10km + 15km). Grandissima performance anche di Aksel Artusi che recupera fino al 2° posto ottenuto col tempo totale di 1h09’35”7, avanza anche Federico Bergamini e con 1h15’15” si prende il 30° posto, anche Luca Colombo scala posizioni in classifica e con 1h26’27” si prende il 69° posto.

Sensazioni dal campo gara

Luca Artusi, papà e allenatore di Aksel, sentito sulla gara commenta a caldo: “Bella gara di Aksel che voleva testare lo stato di forma dopo aver chiaramente abbassato i giri del motore dopo le gare di ski roll. La coppa Europa di Santa Caterina Valfurva non ci aveva dato indicazioni valide visto che si era presentato dopo alcuni giorni di influenza. Sabato tecnicamente ha disputato una buona prova anche se un calo nel finale ne aveva pregiudicato il podio. Tutta un’altra musica nella gara a inseguimento, prima è andato a riprendere i battistrada, ha scremato il gruppo e il compagno di squadra che ha successivamente vinto è stato il primo ad ammettere che tutto il lavoro è stato fatto da Aksel. Peccato per un piccolo intoppo col terzo del podio a meno di 1km dal traguardo, c’è stato un contatto ed è dovuto praticamente ripartire da fermo, li si è creato un buco che non è più riuscito a chiudere, alla fine sono tre secondi che lo separano dal vincitore, complimenti comunque a chi vince che si è giocato le proprie carte nel migliore dei modi. Aksel rafforza comunque il primo posto nella classifica generale di coppa Italia Rode e porterà il pettorale simbolo del primato sicuramente anche ai campionati italiani di Padola Di Comelico a metà gennaio. Obiettivo ora è di crescere ulteriormente di condizione, visto che finalmente la neve e arrivata anche da noi e gli impianti sono finalmente accessibili (a differenza dello scorso anno) ci consentiranno di poterci allenare sulla neve con continuità come accade per i suoi principali avversari”.

Anna Rossi: “Diciamo che è andata bene, ma non benissimo, sono comunque felice perché sento che piano piano sto migliorando, però sono ancora lontana dai miei obbiettivi e quindi continuo a lavorare per migliorare e raggiungere la forma ottimale”.

Laura Colombo: “Sabato male, non mi sentivo in forma, domenica sono partita senza pretese visto com’era andata la giornata precedente e invece è andata quasi meglio del solito guardando i distacchi”.