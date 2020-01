Sci di fondo. Bene gli atleti lecchesi a Chiesa in Valmalenco

Polisportiva Valmalenco in regia al trofeo Eros Vedovatti

Gare a gimkana in tecnica libera fino agli Allievi

CHIESA IN VALMALENCO – Campionati provinciali per il comitato di Sondrio, ma in gara senza titolo anche gli atleti degli altri comitati. Da Lecco numerosissimi sono stati gli atleti saliti sino a Chiesa Valmalenco dove sulla pista “San Giuseppe” si sono cimentati nelle categorie giovanili che andavano dalla Under 8 (Super Baby) sino alla Under 16 (Allievi).

Un oro, due argenti e tre bronzi per i nostri

Da Aksel Artusi di Primaluna ma che da quest’anno gareggia per lo Sporting Club Livigno, l’unica vittoria di giornata e la ottiene nella categoria Allievi sui 1,3km a gimkana, disciplina questa che prevede alcuni ostacoli da superare e tende ad affinare la padronanza degli sci. 5’44” il tempo del lecchese che precede di 6”1 il compagno di club Teo Galli e di 14”2 Federico Bergamini dello Sc Primaluna.

Tra gli Under 10 in gara su 800 metri al secondo posto per lo Sc Primaluna si classifica Davide Grigi in 2’28”4 preceduto di soli 2”7 da Raffaele Panizza dello Sporting Club. Altro argento vinto da Aurora Invernizzi nelle Under 12 per il Nordik Ski, 3’51” il suo tempo sui 1100m contro il 3’47″9 di Aurora Bianchi dello Sporting Club, per Primaluna al 3° posto si classifica Cristina Artusi in 4’10”8. Ultima medaglia dei nostri la mette al collo tra gli Under 12 maschili, Oscar Axel Gianola che gareggia per il Nordik Ski e ferma il cronometro dopo 1,100m a 3’31”1 a 4”9 dal vincitore Alan Antognioli dello Sporting.

Gare più lunghe per Giovani Seniores femminili e maschile

Sette atlete al femminile diciassette al maschile, le prime partono a cronometro e dopo 6,5km è Martina Ielitro della Pol Le Prese a ottenere il miglior tempo con 18’14”2, ai piedi del podio col 4° posto Aurora Invernizzi del Nordik Ski che ferma il cronometro a 19’15”7 e precede il terzetto di compagne di club, Paola Beri, Katia Selva e Giulia Marcianò.

Si allunga la distanza nell’ultima categoria Maschile e dopo 10km e il rappresentante del Cs Carabinieri, Mirco Bertolina a ottenere con 25’14”8 il miglior tempo, i nostri ottengono l’8° con Andrea Melesi dello Sc Cm Valsassina, il 10° con Alfredo Ticozzi del Nordik Ski, l’11° e 12° per la coppia del Primaluna con Mirco Brenna e Simone Bergamini, un’altra coppia ma del Nordik Ski al 15° e 16° posto con Raolu Ambrosioni e Jacolo Butti.

Gli altri risultati dei nostri