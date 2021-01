Sci di fondo. Campionati italiani Sprint, le sorelle Rossi protagoniste

Anna è campionessa italiana individuale e bronzo nella Team

Strepitoso risultato di Elena che si ferma a un passo dal podio

CLUSONE – Trofeo Giuseppe Barzasi-Città di Clusone, pista “La Spessa” e Sc 13 Clusone in regia: due giorni di gare e titoli italiani in palio. Sabato si sono disputate in tecnica libera le gare a coppia della Team Sprint, categoria Giovani, che vedeva gli atleti che andavano dal 2006 fino al 2001 e atleti in gara per il comitato. Un giro a testa e successivo cambio, sei giri in totale e al termine è il nostro comitato Alpi Centrali a ottenere il primo titolo con la coppia formata da Veronica Silvestri e Lucia Isonni che concludono in 18’33”39, un successo sofferto in quanto la coppia Beatrice Bastrentaz e Nadine Laurent della valle d’Aosta arriva dietro di soli 6 decimi. A completare il podio ancora una formazione lombarda composta dalla nostra Anna Rossi che, assieme a Giulia Cozzi, ferma il cronometro a 18’51”23, ma in gara ci sono anche Elena Rossi e Lara Centamori che si fermano alle semifinali e ottengono il 17° posto, seguite al 30° da Camilla Crippa in coppia con Martina Bonacorsi.

Nella pari categoria maschile i lecchesi presenti ottengono il 24° posto con la coppia Federico Bergamini e Filippo Gaglia, il 25° con Aksel Artusi e Leonardo Capelli, il 56° con Mirco Brenna e Luca Colombo.

In gara tra le Assolute la lecchese del Ce Esercito Laura Colombo che, in coppia con Emilie Jeantet, si prende il 7° posto in 17’54”01 con la coppia delle Fiamme Gialle composta da Greta Laurent e Lucia Scardoni a vincere il titolo con 17’26”89.

Seconda giornata di gare, tecnica classica e grande gioia per Anna Rossi, suo il titolo tra le Juniores.

Prima le qualifiche con i migliori 30 tempi a proseguire nel cammino che ha portato le migliori sei concorrenti a disputare la finale per il titolo, si parte dalle Aspiranti e Elena Rossi ottiene il 15° tempo di qualifica con 3’45”64. Niente da fare per Camilla Crippa che al cospetto di atlete di 2 anni maggiori, ottiene il 35° tempo con 4’12” 35 restando comunque soddisfatta della sua esperienza.

Gran bel tempo per Anna Rossi che con 3’25”81 stacca nettamente tutte le avversarie lasciando la seconda a 7”43, ma quello che maggiormente conta sarà poi il risultato che otterrà nelle successive fasi.

Al maschile tra gli Aspiranti belle prove di Federico Bergamini col 7° tempo in 3’05”37 e Aksel Artusi 8° in 3’05”46, più indietro col 72° tempo Luca Colombo in 3’44”59.

Nella categoria Juniores si fermano alle qualifiche i tre rappresentanti dello Sc Primaluna, Mirco Brenna 44° con 3’31”32, Simone Bergamini 45° con 3’36”42 e Luca Felice Tantardini 46° con 4’04”65. Laura Colombo con 3’36”41 ottiene il 22° tempo tra le Seniores.

Si prosegue e Elena Rossi, incredula, arriva sino alla finale dove si gioca il podio concludendo al 4° posto, si fermano ai quarti Federico Bergamini e Aksel Artusi che concludono rispettivamente al 16° e 26° posto.

Grandissima prova di efficienza per Anna Rossi che piega tutte le avversarie e va a vincere il titolo italiano davanti a Francesca Cola sua compagna di club quando ancora gareggiava nello Sc Alta Valtellina prima di arruolarsi nel Cs Carabinieri. Esce nei quarti Laura Colombo che alla fine ottiene un 22° posto che non la lascia soddisfatta.

Felici invece le due sorelle Rossi, partiamo dalla più giovane Elena classe 2003: “Sono sorpresa ma molto felice per questo risultato, non è che la sprint sia la mia specialità preferita e quando sono riuscita a qualificarmi per le semifinali per me è stata già una sorpresa, trovarmi successivamente a lottare per il titolo disputando la finale è stata una grande soddisfazione, ero stracontenta di essere li e allora mi sono detta, ormai già che ci sono, provo a giocarmi tutte le mie carte, alla fine sono arrivata 4^ e sinceramente l’ultima cosa che mi aspettavo da questo week end, era questo piazzamento inaspettato. Questa esperienza mi è servita per farmi acquisire maggior fiducia in me stessa, devo credere di più nelle mie possibilità, non solo in distanza ma anche nella sprint. Le prossime gare importanti saranno a metà febbraio a Pragelato ancora con una sprint e poi una distanza in mass start, dopo vedremo come va con il Covid perché da un giorno all’altro possono cambiare tante cose, sicuramente andrò senza grandi aspettative come questa volta, non mi aspettavo niente, ho corso serena ed ho sfiorato il podio, cercherò di continuare come oggi, la schiena mi da fastidio soprattutto in alternato ,ma visto che oggi l’euforia della gara ha preso il sopravvento sul dolore, ho capito la migliore medicina per non sentirla… andare forte”.

Anche Anna non nasconde tutta la sua soddisfazione: “Speravo di far bene in queste gare, sono quelle che mi piacciono di più, ero abbastanza tranquilla perché sono consapevole dei miei punti di forza, ho dato il mio massimo ed è stato bello combattere con le altre ragazze che mi hanno dato un gran filo da torcere, e questo ha reso ancora più divertente e bello il risultato finale. Sicuramente nell’individuale ho avuto sensazioni migliori rispetto alla gara in Team Sprint, devo ringraziare in particolar modo il Cs Carabinieri per il supporto soprattutto con la preparazione dei materiali, le prossime gare saranno a Pragelato con la Coppa Italia e successivamente ci sarebbero i campionati mondiali di categoria ma ancora non è confermato nulla e dipenderà dall’evolversi dell’epidemia, io dal canto mio penso settimana per settimana e raccoglierò quello che viene”.