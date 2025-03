Sci di fondo. Campionato Regionale Pulcini, bene i valsassinesi

A Ponte di Legno gli atleti di Sc Primaluna e Nordik Ski Valsassina

Sabato la Gimkana in Tecnica Libera, domenica la gara in distanza in Tecnica Classica

PONTE DI LEGNO (BS) – Sabato pomeriggio, organizzata dallo Sci Club Ponte di Legno sulla pista Val Sozzine, si è svolto il Campionato Regionale Pulcini (U8-10-12) di Gimkana individuale in Tecnica Libera.

Tre gare, i più piccoli U8 Super Baby con 10 atleti al femminile e 11 atleti al maschile, 1km, a vincere sono stati Nicole Astori (Sc Valserina) con 4’24”05 e Alessandro Martinelli (Alta Valtellina) con 4’21”24. Al 10° posto Yuri Pomi (Nordik Ski Valsassina) in 6’22”52.

Per la categoria U10 Baby, 2km, al femminile vince Maria Pienzi (Sporting Livigno) con 9’27”50, al maschile vince Luca Andreola (Alta Valtellina) con 8’40”08, al 32° posto Federico Mattia Carissimi (Nordik Ski Valsassina) con 11’44”76.

Ultima gara del campionato regionale, l’U12 Cuccioli, 3km. Al femminile con 34 atlete in gara, a vincere è stata Stella Tadè (Sc Valserina) con 12’54”45, al 26° posto Sara Gianola (Sc Primaluna) con 17’52”32, al 28° posto Sofia Ghezzi (Nordik Ski Valsassina) con 18’42”14, al 29° Elisa Rusconi (Nordik Ski Valsassina) con 19’29”98, al 31° posto Giorgia Tantardini (Nordik Ski Valsassina) con 20’24”88. Al maschile 52 atleti in gara, stesso percorso, dopo 3km ha vinto Ruben Carrara (Sc Valserina) con 12’35”59, al 19° posto Matteo Combi (Sc Primaluna) con 13’34”79, al 52° posto Daniel Orlandi (Nordik Ski Valsassina) con 24’31”09.

Domenica mattina, ancora per il Campionato Regionale Pulcini, in gara in distanza con Tecnica Classica, presenti anche gli atleti della categoria Ragazzi e Allievi senza il titolo. 173 piccoli atleti per il Campionato Regionale, 52 atleti (Ragazzi/Allievi) senza il CR; 1km di gara e nella categoria U8 rivince Nicole Astori (Sc Valserina) con 4’24”05, doppio titolo anche per Alessandro Marinelli (Alta Valtellina) col tempo di 4’21”24, al 10° posto Yuri Pomi (Nordik Ski Valsassina) con 6’22”52.

Nella U10 altro titolo per Maria Pienzi (Sporting Livigno) dopo 2km vince col tempo di 9’27”50, stesso copione con Luca Andreola (Alta Valtellina) che rivince il titolo con 8’40”8, 32° Federico Mattia Carissimi (Nordik Ski Valsassina) con 11’44”76. Ultima gara del Campionato Regionale, per gli U12 femminile – 3km, Stella Tadè rivince il titolo con 12’54”46, 26^ Sara Gianola (Sc Primaluna) con 17’52”33, 28^ Sofia Ghezzi Nordik Ski Valsassina) con 18’42”14, 29^ Elisa Rusconi (Nordik Ski Valsassina) con 19’29”98, 31^ Giorgia Tantardini (Nordik Ski Valssasina) con 20’24”88. Al maschile ancora doppietta per Ruben Carrara /(Sc Valserina) con 12’35”59, 19° Mattia Combi (Sc Primaluna) con 13’34”79, 47° Lorenzo Bonacina (Sc Primaluna) con 16’36”30, 52° Daniel Orlandi (Nordik Ski Valsassina) con 34’31”09.

Nella categoria U14 (Ragazzi femminile) 4km vince senza titolo Sofia Fragonara (Pol Le Prese) con 17’24”03, 6^ Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) con 19’13”61, 14^ Martina Bortot (Sc Primaluna) con 24’21”08. Al maschile 5km a vincere è stato il valsassinese Marco Combi (Sc Primaluna) con 20’59”13. Altri quattro atleti valsassinesi in gara: 13° Luca Giuseppe Rizzotto (Nordik Ski Valsassina) con 28’31”45, 14° Riccardo Crippa (Nordik Ski Valsassina) con 29’29”47, 15° Omar Spotti (Nordik Ski Valsassina) con 29’32”64, 16° Mattia Artusi (Nordik Ski Valsassina) con 29’58”75.

5km per la U16-Allieve ultimo anno, vince Sara Occhi (Alta Valtellina) con 24’14”24, al maschile 7,5km Andrea Rastelli (Pol La Prese) vince con 29’50”13, 11° posto Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) con 33’51”99, al 14° posto Matteo Rusconi (Nordik Ski Valsassina) con 42’35”71.