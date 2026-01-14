Sci di fondo. Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) terza al Trofeo Beppe Barzasi

Dai Super Baby fino ai Cuccioli gara in distanza in partenza Mass Start

Dai Ragazzi fino ai Giovani/Seniores sprint di 1,4 km partenza individuale

CLUSONE (BG) – Domenica mattina, organizzata dallo Sc 13 Clusone sulla pista “La Spessa”, si è corsa la gara sci nordico in tecnica classica. Tutte le categorie in gara, dagli Under 8 (Super Baby) fino agli Under 12 (Cuccioli) gara in distanza con partenza Mass Start, dalla categoria Under 14 (Ragazzi) fino ai Giovani/Seniores hanno gareggiato sulla distanza di 1,4km con partenza individuale, prima le qualifiche, successivamente i primi 8 atleti hanno fatto le finali.

Per i lecchesi 3° posto di Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) nella categoria Ragazzi, medaglia di legno per Marco Combi (Sc Primaluna) tra gli Allievi, Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) 4^ tra le G/S, Riccardo Combi (Sc Primaluna) 4° nella categoria Super B.

166 atleti, (89 nelle categorie giovanile) nella gara in distanza, (77 nelle categorie più grandi) nello sprint, ben 28 atleti lecchesi in gara.

Tutti i vincitori e tutti i risultati dei lecchesi