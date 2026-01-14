Sci di fondo. Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) terza al Trofeo Beppe Barzasi

Dai Super Baby fino ai Cuccioli gara in distanza in partenza Mass Start
Dai Ragazzi fino ai Giovani/Seniores sprint di 1,4 km partenza individuale
CLUSONE (BG) – Domenica mattina, organizzata dallo Sc 13 Clusone sulla pista “La Spessa”, si è corsa la gara sci nordico in tecnica classica. Tutte le categorie in gara, dagli Under 8 (Super Baby) fino agli Under 12 (Cuccioli) gara in distanza con partenza Mass Start, dalla categoria Under 14 (Ragazzi) fino ai Giovani/Seniores hanno gareggiato sulla distanza di 1,4km con partenza individuale, prima le qualifiche, successivamente i primi 8 atleti hanno fatto le finali.
Per i lecchesi 3° posto di Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) nella categoria Ragazzi, medaglia di legno per Marco Combi (Sc Primaluna) tra gli Allievi, Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) 4^ tra le G/S, Riccardo Combi (Sc Primaluna) 4° nella categoria Super B.
166 atleti, (89 nelle categorie giovanile) nella gara in distanza, (77 nelle categorie più grandi) nello sprint, ben 28 atleti lecchesi in gara.
Tutti i vincitori e tutti i risultati dei lecchesi
- U8 Super Baby-0,5km
1^ Marta Ranza 2’59”4 (Sc 13 Clusone), 5^ Giorgia Mascheri 4’27”9 (Nordik Skivalsassina), 6^ Elisa Gianola 4’32”8 (Nordik Skivalsassina).
1° Adam Cattaneo 2’42”1 (Sc Roncobello), 4° Riccardo Combi 2’59”9 (Sc Primaluna).
- U10 Baby-1km
1^ Letizia Gherardi 3’53”8 (Sc Valserina).
1° Tommaso Baronchelli 3’37”5 (Sc 13 Clusone), 7° Giulio Gianola 5’01”9 (Nordik Skivalsassina), 9° Matteo Combi 5’23”2 (Nordik Skivalsassina), 14° Zeno Gianola 6’03”0 (Nordik Skivalsassina).
- U12 Cuccioli-1,9km
1^ Sara Epis 7’11”4 (Sc Valserina), 9^ Elisa Rusconi 8’52”3 (Nordik Skivalsassina), 16^ Giorgia Tantardini 11’14”2 (Nordik Skivalsassina).
1° Daniel Tadè 6’42”2 (Sc Valserina), 14° Federico Mattia Carissimi 8’53”9 (Nordik Skivalsassina), 19° Daniel Orlandi 9’38”9 (Nordik Skivalsassina), 20° Mario Mascheri 9’41”1 (Nordik Skivalsassina), 23° Leonardo Passoni 14’34”5 (Nordik Skivalsassina).
- U14 Ragazzi-1,4km sprint
1^ Elisa Bonacorsi (Sc Gromo), 3^ Cecilia Bonacina (Sc Primaluna), 5^ Greta Barbieri (Nordik Skivalsassina), 6^ Martina Bortot (Sc Primaluna), 9^ Arianna Carissimi (Nordik Skivalsassina), 17^ Sara Gianola (Sc Primaluna), 19^ Sofia Ghezzi (Nordik Skivalsassina).
1° Giovanni Bonaldi (Sc Valserina), 5° Mattia Combi (Sc Primaluna), 12° Riccardo Crippa (Nordik Skivalsassina), 14° Francesco Bellati (Nordik Skivalsassina).
- U16 Allievi-1,4m sprint
1^ Rebecca Donati (Sc Ardesio).
1° Federico Castelletti (Sc 13 Clusone), 4° Marco Combi (Sc Primaluna), 11° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina), 16° Mattia Artusi (Nordik Skivalsassina).
- G/S-1,4km sprint
1^ Irene Nicoli (Sc 13 Clusone), 4^ Aurora Invernizzi (Cm Valsassina).
1° Mattia Marinoni (Sc 13 Clusone), 5° Marco Colombo (Sc Primaluna), 11° Riccardo Bergamini (Sc Primaluna).