Sci di fondo. Coppa Italia al via sulle nevi di Dobbiaco, Anna Rossi subito protagonista

Prove di ripartenza per lo sci nordico

Laura Colombo paga una forma fisica non al top

DOBBIACO – Due giorni di gare per la Coppa Italia Gamma e Rode, sabato e domenica sulle nevi di Dobbiaco sulla pista Nathalie, organizzate dallo Sc Asv Ok Toblak con la prima giornata dedicata alla tecnica libera e la seconda all’inseguimento a tecnica classica, gare che hanno visto la partecipazione di alcuni atleti lecchesi.

Anna Rossi, due volte sul podio

Copertina per Anna Rossi, valsassinese che da qualche stagione difende i colori del Cs Carabinieri, subito il podio tra le Juniores nella prima giornata. 5km sciati in 13’23”0 e terzo posto a 31” dalla vincitrice Sara Hutter portacolori delle FF.OO e a 29” da Silvestri Veronica dello Sporting Livigno. Al 28° posto per il Nordik Ski, Angelica Selva con 17’22”7. Partendo dalle prime gare sempre sui 5km ottimo anche il 9° posto di Elena Rossi tra le Aspiranti in gara con i colori dello Sc Alta Valtellina, 14’12”4 il suo tempo contro i 13’14”4 di Lucia Isonni dello Sc Schilpario.

Tra gli Aspiranti maschili al 19° posto Aksel Artusi (Sporting Livigno) in 25’12”2 e al 27° Federico Bergamini (Sc Primaluna) in 25’40”9. Miglior tempo e vincitore della prova sui 10km è stato Davide Ghio (Entraque Alpi Marittime) in 23’11”9. In gara tra le Giovani/Seniores femminili Laura Colombo, non al meglio della condizione, che chiude al 17° posto per il Cs Esercito in 27’49”5, al 24° per il Nordik Ski in 34’33”6 conclude Aurora Invernizzi, miglior tempo 25’24”1 di Caterina Ganz del Gs Fiamme Gialle.

Seconda giornata ad inseguimento, Anna Rossi si conferma

Cambia la tecnica e gli atleti partono con i distacchi accumulati nella prima giornata, davanti a tutti il vincitore della prima giornata e gli altri dietro a inseguire. Migliora di una posizione Laura Colombo che passa al 16° posto col tempo totale di 59’40”8, Aurora Invernizzi sale al 19° posto con 1h13’07”. Davanti a tutte ancora Caterina Ganz con 53’06”8 e difende la vittoria per un solo secondo e mezzo dall’attacco di Martina Di Centa del Cs Carabinieri. Ancora sul podio Anna Rossi che si avvicina in classifica alla seconda ma non recupera a sufficienza, altro bronzo con 28’09”8 dietro a Veronica Silvestri che recupera e va a prendersi la vittoria in 27’21”4 davanti a Sara Hutter che arriva in 27’59”7, tiene il 28° posto Angelica Selva col tempo totale di 37’08”2.

Tra gli Aspiranti tripletta per lo Sc Entraque Alpi Marittime che piazza Davide Ghio 49’02”6, Gabriele Rigaudo 49’29”2 e Martino Carollo 49’31”8 ai primi tre posti del podio, scala in 15^ posizione Aksel Artusi con 52’28”5, molto bene anche Federico Bergamini che migliora sino al 19° posto con 52’42”5. Lucia Isonni si conferma tra le Aspiranti con 27’14”2, Elena Rossi difende il 9° posto con 29’38”7.

Il commento delle due lecchesi più rappresentative

Laura Colombo: “Non sono per nulla soddisfatta di come sono andate le gare, avevo lavorato bene e i test fatti negli allenamenti me lo avevano confermato, purtroppo è da una decina di giorni che non sono al top fisicamente, i miei responsabili mi avevano consigliato di non gareggiare, ma mi spiaceva perdere le prime gare. Col senno di poi sarebbe stato meglio se gli avessi ascoltati, a certi livelli se non stai bene fisicamente si rischia di fare brutte figure ed è quello che ho fatto, mi spiace perché mi sono ben preparata ed ero ansiosa di dimostrare il mio attuale valore. Ormai questa è andata, speriamo di uscire presto da questa situazione e di riprendere in fretta la condizione migliore, la stagione è appena iniziata ed ho tempo e voglia di rifarmi”.

Anna Rossi: “Diciamo che sono andata a Dobbiaco, abbastanza abbattuta. Le scorse settimane non mi sentivo bene, mi allenavo e vedendo che i risultati non venivano, perdevo un po’ la fiducia. Sono partita con questo stato d’animo, non mi aspettavo nulla e ero convinta di essere andata male, all’arrivo non avevo buone sensazioni. Quando dopo qualche minuto mi arriva un messaggio di mia mamma che mi dice, brava Anna, io penso tra me… ma brava di cosa? Quando mi ha girato la classifica, sono rimasta meravigliata. Diciamo che queste due gare mi hanno alzato sicuramente il morale, e mi hanno fatto capire che pian piano sto ingranando e la forma un po’ sta salendo e quindi sale anche la fiducia. Adesso le prossime gare in teoria sarebbero la Coppa Europa sabato e domenica Riale, ma per il momento non so ancora nulla”.