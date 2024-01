Sci di fondo. Davide Grigi sfiora il podio nei Ragazzi al 40° Skiri Trophy

Vince lo Sci Club Alpi Marittime, al 26° il Nordik Ski Valsassina e al 37° lo Sc Primaluna Giovanni XXIII

A Castello di Fiemme il mondiale di sci di fondo dei bambini che da 40 anni si tiene il penultimo weekend di gennaio

CASTELLO DI FIEMME (TN) – Tre giorni di festa con lo Skiri Trophy (ex Trofeo Topolino). Si parte venerdì sera a Castello Di Fiemme con la riunione dei capi squadra, sabato mattina a Lago di Tesero la staffetta sprint per gli Allievi femminile e maschile (1,2km per 2 atleti), hanno gareggiato 66 staffette, 28 squadre femminile e 38 maschili. Al pomeriggio parte il trofeo, dai Baby U10 fino ai Cuccioli U12 tutti in Tecnica Classica, ben 205 atleti della categoria Cuccioli maschile, nelle prime due categoria ben 678 atleti. Fuori dal trofeo hanno gareggiato gli atleti del “Revival”, 29 al femminile e 41 al maschile.

Domenica mattina tocca alle altre categorie, dai Ragazzi U14 fino agli Allievi U16, ancora quasi 650 atleti che portano il numero dei partecipanti al trofeo a 1.325 di ben 124 diverse società. Molto bene il lecchese Davide Grigi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) al 4° posto con 12’16”96 dopo 4.200m nella categoria Ragazzi, vince Thomas Gaole dello Sci Club Bosco Lassina in volata con 11’57”45 contro Nicolò Pedranzini dello Sc Alta Valtellina con 11’57”81.

Lo Sci Club Alpi Marittime vince con 197 punti

La 40^ edizione del trofeo va nella bacheca dei piemontesi dello Sci Club Alpi Marittime con 197 punti, al secondo posto i lombardi dello Sci Club Alta Valtellina con 173 punti e al terzo posto i veneti dello Sci Club Bosco Lessina con 97 punti. Per quanto riguarda lecchesi, al 26° posto il Nordik Ski Valsassina con 30 punti e al 37° posto lo Sci Club Primaluna Giovanni XXXII con 26 punti.

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara