VALFURVA – Con lo Sci Club Alta Valtellina in cabina di regia, lo scorso week end, si sono disputati sulla pista “Valtellina” a Santa Caterina i campionati regionali.

Sabato i giovanissimi Under 8/10/12 al loro campionato di gimkana in tecnica libera, domenica ancora loro con la seconda giornata dei campionati che assegnavano alle medesime categorie il titolo individuale a tecnica libera. Per le categorie Under 14 e Under 16 il titolo di mass start in tecnica classica, idem per la categoria Giovani/Seniores.

Prima giornata con Marco Combi campione regionale di gimkana

Tre podi nella prima giornata che vedeva gli atleti gareggiare nella gimkana in TL, nella Under 8 maschile è Marco Combi dello Sc Primaluna ad ottenere con 2’07”2 il miglior crono e ad aggiudicarsi così il titolo regionale, al 15° posto Francesco Bellati del Nordik Ski con 3’30”8.

Aurora Invernizzi e Oscar Axel Gianola vice campioni

Non finiscono qui le soddisfazioni lecchesi della prima giornata. Proseguendo con le gare ecco che arriva la prima medaglia d’argento e la mette al collo Aurora Invernizzi per il Nordik Ski nelle Under 10.

sfiora il podio Cristina Artusi (Sc Primaluna) col 4° posto, seguita al 7° da Emma Ticozzelli (Nordik Ski) e al 27° da Nicole Artusi (Sc Primaluna).

Stessa medaglia e stessa società con Axel Oscar Gianola tra gli Under 10 maschili, seguito al 29° posto da Riccardo Bergamini (Sc Primaluna), al 31° dal Davide Grigi (Sc Primaluna) , al 37° da Luca Bergamini (Sc Primaluna), al 43° da Lorenzo Valsecchi (Sc Primaluna) e al 44° e 45° dalla coppia del Nordik Ski Michele Bellati e Emanuele Spano.

Nelle ultime due categorie Under 12, solo piazzamenti per i nostri a cominciare dal 9° posto di Alice Maroni (Sc Primaluna), dal 13° di Maddalena Camozzini (Sc Primaluna), dal 18° di Elena Bortot (Sc Primaluna), dal 20° di Maria Invernizzi (Nordik Ski), dal 42° di Anja Colombo (Sc Primaluna), dal 43° di Giulia Spano (Nordik Ski) e dal 47° di Alessia Ruzza (Nordik Ski). Al maschile 32° posto per Marco Colombo (Sc Primaluna) seguito al 57° da Matteo Benedetti (Nordik Ski) e al 60° da Jacopo Artusi (Sc Primaluna).

Prologo per le altre categorie, Aksel Artusi e Laura Colombo miglior tempo

2,5 Km da sciare nella prima giornata in TL per le Ragazze nel prologo, Camilla Crippa e Sophia Artusi buon 4° e 5° posto per lo Sc Primaluna, 11^ Jasmin Maria Gianola (Nordik Ski), 13^ la compagna di club Giulia Ticozzi, 18^ Martina Valsecchi per il Primaluna, a concludere al 25° posto per il Nordik Sky, Martina Ruzza.

Nelle Allieve 4° posto per Elena Rossi (Sc Primaluna). Negli Allievi buona dimostrazione di forze per Aksel Artusi che ottiene il miglior tempo sia pure di un soffio, al 6° posto il compagno di club e allenamenti Federico Bergamini, al 16° Luca Colombo sempre per Primaluna e al 17° e 18° posto la coppia del Nordik Ski Giovanni Ticozzi e Carlo Aliprandi.

Laura Colombo a sua volta di un soffio davanti a tutte, nelle Giovani/Seniores, Anna Rossi per lo Sc Alta Valtellina chiude 5^ col terzetto del Nordik Ski, Paola Beri, Angelica Selva e Aurora Invernizzi a occupare le posizioni dal 12° al 14° posto.

Tra i Giovani/Seniores maschile 18° Carlo Bellati (Nordik Ski), con i compagni Francesco Martino Vassena 22°, Alfredo Ticozzi 25°, Francesco Invernizzi 29° e Jacopo Butti 34° per Primaluna il terzetto composto da Mirco Brenna, Luca Felice Tantardini e Simone Bergamini che vanno ad occupare le posizioni dalla 30^ alla 32^.

Bissa il titolo Marco Combi nella seconda giornata

Partenza individuale e tecnica classica ma Marco Combi si ripete e concede il bis concludendo la due giorni di gare con due titoli regionali. 16° posto per Francesco Bellati (Nordik Ski).

Ancora a podio Aurora Invernizzi col 3° posto nella Under 8 seguita subito dietro da Cristina Artusi al 4°, Emma Ticozzelli al 9° con Nicole Artusi al 26°. Scende dal podio anche Axel Oscar Gianola che deve accontentarsi del 4° posto tra gli Under 10 seguito al 21° da Riccardo Bergamini, al 29° da Davide Grigi, al 35° da Luca Bergamini , al 45° da Bellati Michele al 47° da Lorenzo Valsecchi e al 48° da Emanuele Spano.

A ridosso delle prime nelle Under 12 Maria Invernizzi e Alice Maroni col 5° e 6° posto, Maddalena Camozzini e 15^, Elena Bortot 22^, Anja Colombo 35^, Alessia Ruzza 40^ e Giulia Spano 42^. Nella Cuccioli maschile 26° posto per Marco Colombo, 51° posto per Matteo Benedetti e 61° per Jacopo Artusi.

Mass start e soddisfazioni a non finire

Si parte tutti assieme nella mass start e subito nella prima gara tra le Ragazze sui 5 Km in tecnica classica ecco che arriva il bronzo regionale di Camilla Crippa seguita al 7° posto da Sophia Artusi, al 18° da Jasmin Maria Gianola, al 20° da Giulia Ticozzi, al 25° da Martina Valsecchi e al 28° da Aurora Ruzza.

Sfugge il podio per meno di 2” a Elena Rossi tra le Allieve e deve accontentarsi del 4° posto, ci pensa però il compagno di squadra Axsel Artusi a portare a Primaluna l’ennesimo titolo regionale e lo fa andando a vincere dopo 10 Km sciati in tecnica classica in 28’53”2 con quasi 30” di vantaggio sugli avversari, 6° posto per Federico Bergamini, 19° per Luca Colombo, 20° per Carlo Aliprandi e 21° per Giovanni Ticozzi.

Lotta in casa Esercito nella gara Assoluta femminile

Alice Canclini a vincere davanti alla lecchese Laura Colombo in gara entrambe con i colori del Cs Esercito e quindi titolo regionale a Valentina Maj dello Sc Schilpario 3^ al traguardo che precede nella lotta per il titolo la lecchese Anna Rossi in gara con i colori dello Sc Alta Valtellina che si mette così ,al collo la medaglia d’argento regionale.

Paola Beri 11^, Angelica Selva 12^ e Aurora Invernizzi 13^ completano i risultati dei nostri. L’ultima gara quella Assoluta maschile vede Carlo Bellati al 22° posto seguito al 27° da Martino Vassena, al 28° da Luca Felice Tantardini al 30° da Francesco Ticozzelli, al 31° da Mirco Brenna e al 32° da Simone Bergamini.