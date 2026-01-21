Sci di fondo. I piccoli atleti di Sc Primaluna e Nordik Ski Valsassina al 42° Skiri Trophy

Gara internazionale giovanile: in pista le categorie dai Cuccioli U12 fino agli Allievi U16

Valsassinesi protagonisti tra gli oltre 1.000 atleti presenti all’evento

CASTELLO DI FIEMME (TN) – 42° trofeo Skiri Trophy (ex Topolino), lo scorso week-end, con l’organizzazione del Gruppo Sportivo Castello di Fiemme. Nella gara internazionale di sci nordico giovanile, al via ben 1.011 atleti dalla categoria Cuccioli U12 fino alla Categoria Allievi U16. Organizzate anche due gare Assolute chiamate “Revival”, 19 atleti al femminile e 35 al maschile.

Sabato pomeriggio a Passo di Lavazè (TN), due gare dei più piccoli dalle categorie Baby e Cuccioli in partenza in simultanea in Tecnica Classica, successivamente le due gare Revival.

Domenica mattina, sempre a Passo di Lavazè, in gara gli atleti dai Ragazzi fino agli Allievi, sempre in partenza simultanea e in Tecnica Classica. Gran finale con la cerimonia di premiazione e riconoscimento particolare ai “fedelissimi” che hanno partecipato alle ultime otto edizioni del trofeo.

Nelle otto categorie del trofeo, due sono state vinte dalla Slovenia, una dalla Svezia, due della società Le Prese, una dallo Sporting Club Livigno. Tra gli oltre 1000 atleti in gara, hanno gareggiato 14 rappresentanti del Nordik Ski Valsassina e 10 quelli dello Sc Primaluna, i migliori risultati sono quelli dei fratelli Combi, 16° Mattia tra i Ragazzi, 17° Marco tra gli Allievi, bene anche Cecilia Bonacina 34^ tra le Ragazze e Davide Grigi 36° tra gli Allievi.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara

Baby f/m 1,330km

1^ Virginia Compagnoni 5’17”84 (Polisportiva Le Prese), 79^ Martina Theodule 7’16”39 (Sc Primaluna), 90^ Gaia Rigamonti 8’16”89 (Nordik Ski Valsassina).

1° Zac Meglic 4’54”76 (Slovenia), 81° Giulio Gianola 6’52”39 (Nordik Ski Valsassina), 100° Matteo Combi 7’30”77 (Nordik Ski Valsassina), 107° Jacopo Scalco 7’51”39 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Serena Canclini 7’33”27 (Polisportiva Le Prese), 90^ Elisa Rusconi 10’27”58 (Nordik Ski Valsassina), 111^ Giorgia Tantardini 11’10”67 (Nordik Ski Valsassina).

1° Maurizio Bertolina 7’37”70 (Sporting Club Livigno), 84° Lorenzo Bonacina 9’45”18 (Sc Primaluna), 107° Federico Carissimi 10’29”62 (Nordik Ski Valsassina), 125° Daniel Orlandi 11’05”32 (Nordik Ski Valsassina), 128° Mario Mascheri 11’16”04 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Anna Profanter 10’21”24 (Asc Seiser Alm), 34^ Cecilia Bonacina 11’58”02 (Sc Primaluna), 56^ Martina Bortot 12’35”10 (Sc Primaluna), 57^ Greta Barbieri 12’35”32 (Nordik Ski Valsassina), 106^ Arianna Carissimi 14’03”38 (Nordik Ski Valsassina), 136^ Sofia Ghezzi 15’01”47 (Nordik Ski Valsassina).

1° Bjorn Pretnar 13’45”02 (Slovenia), 16° Mattia Combi 14’43”45 (Sc Primaluna), 110° Riccardo Crippa 18’11”67 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Carla Dovander 14’18”51 (Svezia), 58^ Nina Pomoni 16’47”80 (Sc Primaluna).

1° Thomas Gaole 13’02”89 (Sci Club Orsi Bianchi), 17° Marco Combi 17’05”34 (Sc Primaluna), 36° Davide Grigi 17’59”30 (Sc Primaluna), 115° Matteo Rusconi 22’51”34 (Nordik Ski Valsassina), 120° Mattia Artusi 23’05”67 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Emma Ivarsonn 12’37”97 (Asd White Fox), 12^ Angelica Selva 17’31”66 (Nordik Ski Valsassina).

1° Riccardo Mich 11’48”78 (Asd White Fox), 23° Luca Colombo 14’45”63 (Sc Primaluna), 28° Jacopo Butti 16’02”14 (Nordik Ski Valsassina), 31° Simone Bergamini 16’52”78 (Sc Primaluna), 35^ Giuliano Selva 21’31”15 (Nordik Ski Valsassina).