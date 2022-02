Sci di fondo. I risultati dei lecchesi in gara a Isolaccia

Tre giorni di gare e altrettanti titoli regionali in palio

Ragazzi, Allievi e Giovani/Seniores per il titolo di individuale, inseguimento e sprint

ISOLACCIA (SO) – Lo Sci Club Alta Valtellina ha organizzato sulla pista “Viola” a Isolaccia Valdidentro, i campionati regionali di sci nordico per le categorie Ragazzi/e, Allievi/e e Giovani/Seniores raggruppati in unica categoria e con un solo titolo in palio.

Prima giornata tre lecchesi a medaglia, Aurora Invernizzi, Elena Rossi e Aksel Artusi tutti d’argento.

Si parte venerdì pomeriggio con le gare individuali in tecnica libera e partenza a cronometro ogni 20” per le ragazze (Under 14) che hanno dovuto sciare per un unico giro della lunghezza di 2,5km; ad ottenere il miglior tempo è stata l’atleta di casa Rachele Dei Cas con 6’46”6, ma grande soddisfazione in casa Nordik Ski per il 2° posto di Aurora Invernizzi che arriva in 6’56”8. Altra medaglia per i padroni di casa dello Sc Alta Valtellina, autentici mattatori della prima giornata con tre titoli, tre argenti e quattro bronzi, questa volta è la valsassinese Elena Rossi tra le Giovani/Seniores a mettere al collo la medaglia d’argento dopo 20’27”8, a vincere il titolo regionale Giulia Negroni dello Sc 13 Clusone arrivata in 20’19”2. Ultima medaglia sempre del medesimo colore, la vince per lo Sportingclub Livigno, Aksel Artusi in 20’18”5 dietro al neo campione regionale Davide Mazzucchi 1° per lo Under Up Ski Team Bergamo in 20’07”3.

Gli altri lecchesi nella prima giornata di gare

Under 14: 6^ Cristina Artusi 7’27”0 (Sc Primaluna), 19^ Alessia Ruzza 8’28”1 (Nordik Ski).

Under 14: 5° Marco Colombo 7’40” (Sc Primaluna), 8° Axel Oscar Gianola 7’46”2 (Nordik Ski), 23° Riccardo Bergamini 8’21”0 (Sc Primaluna), 44° Luca Bergamini 10’39”1 (Sc Primaluna).

Under 16: 5^ Maria Invernizzi 6’49”9 (Nordik Ski), 10^ Maria Jasmin Gianola 7’15”1 (Nordik Ski), 15^ Maddalena Camozzini 7’33”3 (Sc Primaluna), 16^ Elena Bortot 7’36”2 (Sc Primaluna).

Giovani/Seniores: 9^ Camilla Crippa 22’03”4 (Sc Primaluna), 14^ Angelica Selva 24’15”5 (Nordik Ski), 17^ Aurora Ruzza 29’43”9 (Nordik Ski).

Giovani/Seniores: 16° Federico Bergamini 23’08”0 (Sc Primaluna), 22° Luca Colombo 24’38”6 (Sc Primaluna).

Seconda giornata di gare a inseguimento, si conferma il solo Aksel Artusi

Cambia tecnica che diventa il classico passo alternato, la partenza avviene in base ai distacchi della prima giornata, il miglior tempo a partire per primo e gli altri ad inseguire in base ai distacchi della prima giornata. Una sola medaglia e la vince ancora Aksel Artusi che deve accontentarsi del bronzo vinto dopo aver sciato in poco meno di 23’ per un tempo totale di 43’15”6. A bissare il titolo della prima giornata è ancora Davide Mazzocchi e lo fa col tempo totale di 43’06”3.

Così gli altri lecchesi nell’inseguimento

Under 14: 5^ Aurora Invernizzi 22’08”3 (Nordik Ski), 9^ Cristina Artusi 15’44”9 (Sc Primaluna), 20^ Alessia Ruzza 25’53”7 (Nordik Ski).

Under 14: 8° Marco Colombo 22’42”6 (Sc Primaluna), 13° Oscar Axel Gianola 23’43”3 (SNordik Ski), 31° Riccardo Bergamini 25’14”4 (Sc Primaluna), 44° Luca Bergamini 31’26”5 (Sc Primaluna).

Under16: 8^ Maria Invernizzi 23’39”8 (Nordik Ski), 11^ Jasmin Maria Gianola 24’05”4 (Nordik Ski), 16^ Elena Bortot 25’38”2 (Sc Primaluna), 18^ Madadlena Camozzini 26’13”5 (Sc Primaluna).

Giovani/Seniores: 4^ Elena Rossi 43’34”8 (Sc Alta Valtellina), 10^ Camilla Crippa 47’01”9 (Sc Primaluna), 15^ Angelica Selva 52’01”7 (Nordik Ski), 17^ Aurora Ruzza 59’37”.

Giovani/Seniores: 15° Federico Bergamini 47’35”5 (Sc Primaluna), 22° Luca Colombo 51’47”6 (Sc Primaluna).

Terza giornata di gare, qualifiche nello sprint

Lunga mattinata dedicata alla gara sprint, prima le qualifiche e successivamente i migliori ad avanzare con quarti, semifinali e finali. Desta impressione nelle qualifiche e anche nelle successive fasi Aksel Artusi, peccato che venga sanzionato e retrocesso all’ultimo posto in semifinale per un passaggio irregolare.

Lucida l’analisi del padre Luca: “Oggi non era il vero Aksel, è un suicidio far fare tre gare in due giorni e mezzo, nemmeno atleti più navigati sono sottoposti a questi tour de force, 10km venerdì, 10km sabato e le varie fasi della sprint domenica mattina, alla fine l’acidosi ti lascia svuotato di energie, comunque nonostante il tutto, in qualifica aveva fatto segnare il secondo miglior tempo e anche nei quarti e nelle semifinali le aveva vinte agevolmente, però la giuria ha ritenuto che abbia passato un vibor in maniera irregolare ed è stato retrocesso all’ultimo posto”.

Risultati dei nostri nella Sprint

Under 14: 5^ Cristina Artusi, 8^ Aurora Invernizzi, 17^ Alessia Ruzza.

Under 14: 6° Oscar Axel Gianola, 11° Marco Colombo, 30° Riccardo Bergamini.

Under 16: 8° Jasmin Maria Gianola, 10^ Maria Invernizzi, 17^ Elena Bortot, 19^ Maddalena Camozzini.

Giovani/Seniores: 15^ Camilla Crippa, 16^ Angelica Selva, 17^ Aurora Ruzza.

Giovani/Seniores: 11° Aksel Artusi, 12° Federico Bergamini.

Domenica il trofeo “Alta Valtellina” in gara dalla Under 8 sino alla Under 12

Pochi i lecchesi presenti, nella super Baby femminile (Under 8) Elisa Rusconi 9^ per il Nordik Ski, pari categoria maschile senza lecchesi in gara.

Nella Baby femminile (Under 10) al 6° posto Greta Barbieri (Nordik Ski), più numerosa la presenza valsassinese al maschile, all’8° posto Mattia Combi per lo Sc Primaluna, al 23° il compagno di club Riccardo Crippa e al 25° Achille Barbieri per il Nordik Ski.

Nei Cuccioli (Under 12, 13^ Nina Pomoni (Sc Primaluna), al 17^ Elisa Barbieri del Nordik Ski, miglior risultato giovanile il 5° posto di Davide Grigi (Sc Primaluna) seguito al 6° da Mattia Di Gregorio (Sc Comunità Montana), al 14° da Marco Combi (Sc Primaluna) e al 29° da Matteo Rusconi (Nordik Ski).