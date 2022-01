Sci di fondo. Laura Colombo ai piedi del podio in Coppa Italia

Meno di 6″ hanno diviso la valsassinese dalla terza classificata

“Sono abbastanza soddisfatta, ho risentito sensazioni che mi mancavano da tempo”

SCHILPARIO (BG) – Seconda giornata di gare anche per la Coppa Italia Gamma Seniores, 10km al femminile con partenza a cronometro ogni 30” e tecnica libera. Al femminile presenti le due atlete lecchesi più rappresentative: Laura Colombo del Cs Esercito e Anna Rossi del Cs Carabinieri, entrambe di Primaluna, e cammino quasi parallelo per le due atlete che prima di arruolarsi sono state compagne di allenamenti e di club nello Sc Primaluna. Per Anna, gli ultimi anni prima di arruolarsi, passaggio allo Sc Alta Valtellina dove si era trasferita per studio.

Dopo i risultati della prima giornata dedicata alle gare sprint, ecco che nella seconda giornata Laura Colombo ritrova sensazioni che in gara, mancavano da tempo e col 4° posto ottenuto in 29’54”8 chiude i 4 giri da 2,5km ciascuno. A vincere Stefania Corradini in 27’32” per il Sottozero Nordic Team, dietro nell’orine Elisa Broccard, Ilenia Defrancesco (tutte e due del Cs Esercito) a completare il podio, meno di 6” sono il distacco da Laura dalla terza, 11^ Anna Rossi in 30’18”3, Aurora Invernizzi per il Nordik Ski, conclude 13^ in 33’05” 5.

Al maschile i km diventano 15 con 6 giri da completare, a vincere dopo 36’34”8 per il Cs Esercito Mikael Abram, nelle prime dieci posizioni occupate quasi esclusivamente da atleti dei corpi militari, solo due civili riescono ad inserirsi ed entrambi sono dell’orobica Under Up Ski Team BG. Presenti anche alcuni atleti lecchesi con Carlo Bellati del Nordik Ski al 22° posto in 47’06”9, a seguire in 25^ Stefan Goretti per lo Sc Comunità Montana in 48’58”7, in 27^ Francesco Ticozzelli del Nordik Ski in 49’16”7e al 35° il compagno di club Angelo Pepe con 55’03”5.

Il commento alle gare di Laura Colombo

“Sono veramente contenta, durante le vacanze di Natale mi sono allenata bene e avevo sensazioni che non provavo più da quest’estate. Sabato nella sprint nonostante non sia la mia specialità preferita e anche tatticamente io non sia il massimo, tutto sommato il tempo non è stato malvagio e con 1 centesimo in meno sarei stata terza nella semifinale. Ieri sono partita forte, stavo bene però a causa di un piccolo inconveniente fisico, ho sentito quasi subito le gambe diventare dure, ma non voglio cercare scuse. Nel complesso non sono soddisfatta al massimo ma sono contenta perché è un periodo che sto bene, la prossima settimana ho una gara in linea, con partenza in mass start, so di star bene, sto curando i minimi particolari e quindi sono molto fiduciosa”.