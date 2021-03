Tre giorni di gare coi campionati italiani Allievi

In gara anche gli Assoluti per la Coppa Italia

TARVISIO – Pool di società in regia per i campionati italiani Allievi di sci nordico, Bachman Sport Colle, Sc Cai Monte Lussari e Sc Weissenfels As, da venerdì a domenica sulle nevi dell’Arena Paruzzi hanno organizzato le gare dei campionati italiani Allievi (2005/06) e le gare di Coppa Italia Rode e Gamma riservate alla categoria Assoluti maschile e femminile.

Tecnica classica e gare distanza nella prima giornata

Un giro da 5km per le Allieve, categoria questa dove hanno gareggiato due atlete lecchesi, Camilla Crippa dello Sc Primaluna e Maria Jasmin Gianola del Nordik Ski.

Vittoria e titolo italiano per la lombarda Gemma Nani della Polisportiva Valmalenco che copre la distanza in 17’53”0 precedendo di 22”7 Carlotta Gautero dello Sc Alpi Marittime e Giorgia Romanin dello Gruppo Sciatori Edelwaiss che arriva alla fine in 18’19”2. Le due lecchesi si piazzano al 32° posto con Camilla Crippa che termina in 20’21”4 e al 68° con Maria Jasmin Gianola che ferma il cronometro dopo 23’27”4.

Seconda giornata di gare dedicate allo sprint

Si parte con le qualifiche della gara sprint, 1,2km a tecnica libera con le prime 30 a proseguire passando dai quarti, successivamente alle semifinali e all’atto conclusivo con la finale a sei per la conquista del titolo. Si fermano subito le nostre con Camilla Crippa al 41° tempo con 2’44”01 e Maria Jasmin Gianola al 56° in 2’47”43, miglior tempo di qualifica per Carlotta Gautero delle Alpi Marittime con 2’23”70 che si conferma anche nella finale andando a vincere il titolo italiano.

Terza giornata di gare con la staffetta per comitati

Un giro a testa di 4km, tre frazioniste e per tutte tecnica classica, le formazioni erano fatte dai comitati e Camilla Crippa ha gareggiato in terza frazione nella formazione Alpi Centrali B classificandosi al 14° posto assieme alle compagne Grazia Bertocchi e Alessia Bonadei che completano la gara in 57’13″7, Maria Jasmin Gianola gareggia in una formazione mista con Stefania Donatelli e Anna Hackhofer e concludono la prova in 1h00’09” al 19° posto.

In gara per la Coppa Italia le categorie Assolute

Anche gli Assoluti in gara Tarvisio, sabato le qualifiche per la gara sprint, inizia bene Laura Colombo valsassinese di Primaluna in gara con i colori del Cs Esercito che ottiene con n2’26”7 il 6° tempo, la compaesana Anna Rossi che difende i colori dei Cs Carabinieri ottiene l’11° tempo con 2’29”65, in gara anche Aurora Invernizzi del Nordik Ski che conclude in 2’55”33 al 19° posto col compagno di club Francesco Martino Vassena a concludere le qualifiche della gara maschile in 2’29”43 al 36° posto.

Vanno avanti solo le prime due atlete e Laura Colombo arriva sino alla finale dove ottiene il 5° posto, si ferma in semifinale il cammino di Anna Rossi che alla fine si deve accontentare del 10° posto complessivo.

Gara in distanza a tecnica libera nella giornata conclusiva

10km al femminile e 15 al maschile nella giornata conclusiva, primi a partire gli uomini e alle 8.30 tocca al primo atleta avviarsi per completare la distanza, mentre per le donne la prima a partire deve aspettare le 8.45.

Dopo 41’08”9 arriva Dietmar Noeckler delle Fiamme Gialle tempo che alla fine risulta il migliore di tutti, alle sue spalle il compagno di club Simone Daprà in 41’44”4 e per il Cs Esercito al 3° posto con 41’53”6 conclude Maicol Rastelli, niente può il nostro Francesco Martino Vassena al cospetto di atleti professionisti e conclude la sua prova al 40° posto in 57’58”9.

Fiamme Gialle sul gradino più alto del podio anche nella gara femminile, Ilaria De Bertolis mette tutte dietro grazie al suo 33’18”8, Laura Colombo si difende e arriva il 6° posto in 35’19”6, in difficoltà Anna Rossi solo 15^ con 40’02”6 mentre Aurora Invernizzi conclude al 17° posto in 43’35”0.