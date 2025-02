Sci di fondo. Marco Combi vince il trofeo Framar a Schilpario

Medaglie di bronzo per Marco Colombo e Matteo Rusconi

Oltre 200 atleti dalla categoria U8 fino ai Giovani/Seniores. Ben 33 atlete in gara nella categoria Ragazze

SCHILPARIO (BS) – Domenica scorsa sulla pista “Degli Abeti”, organizzato dallo Sc Schilpario, si è svolto il trofeo “Framar”, gara di sci nordico con partenza Mass Start in Tecnica Libera.

Presenti i valsassinesi dello Sc Primaluna, Nordik Ski Valsassina e Cm Valsassina, tre podi per i nostri. Marco Combi (Sc Primaluna), nella 5km categoria Ragazzi, vince con 13’34”1 con ben 17”5 di distacco agli altri avversari. 10km nella categoria Giovani/Seniores con i primi 5 atleti hanno sprintato per la vittoria: buon 3° posto per Marco Colombo (Sc Primaluna) con 25’09”9 a solo 6 centesimi del vincitore. Nella categoria Allievi 3° posto Matteo Rusconi (Nordik Ski Valsassina), 7,5km, con 26’54”3.

Tutti i vincitori delle gare e tutti i lecchesi