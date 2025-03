Sci di fondo. Oro e argento per Elisabetta Amici ai Master World Cup 2025

Doppia medaglia di bronzo per Alessandro Locatelli

Presente anche Giacomo Camozzini responsabile Italia Master Fondo

KLOSTERS (SUI) – Una settimana di gare a Klosters, in Svizzera, dove si sta svolgendo il Campionato Mondiale Master di sci nordico.

“Gli azzurri stanno andando – ha detto il lecchese Giacomo Camozzini, responsabile Italia Master Fondo, a metà del campionato ci dice -. Nelle prime due gare abbiamo già vinto 10 ori, 13 argenti e 10 bronzi, le prime gare sono state 10km, 5km, 20km e 15km. Su un percorso molto selettivo, reso particolarmente difficili da una neve primaverile, oggi giovedì correranno le staffette, una formazione femminile e tre al maschile, le ultime gara chiuderanno la competizione martedì 16 marzo”.

Molto bene i lecchesi in gara, Elisabetta Amici (Cm Valsassina) vince il titolo nella categoria F7 sui 10km in Tecnica Libera con 39’06”6 con 19” di vantaggio sulla tedesca Karola Di Jansky e quasi 47” sulla americana Mindy Benton. 2° posto sui 15km sempre in Tecnica Libera con 1h12’38, a vincere è stata la finnica Leila Kurki con 12h11’47”.

Bene anche Alessandro Locatelli (Cm Valsassina) capace di vincere due medaglie di bronzo, 3° sulla 5km in Tecnica Libera nella M11, 25’53”7 il suo tempo nella prima gara e 3° sulla 10km in Tecnica Libera con 53’28”7.

Presente anche Stefano Aldè (Cm Valsassina) 14° sulla 10km in Tecnica Libera con 36’17”6 sulla categoria M8 e 15° sulla 15km in Tecnica Libera con 1h04’38”.

Tutti i podi delle prime gare

Oro

Mezzacasa Iacopo (categorie M1) 10 km TC

Rosso Artino (M13) 5 km TC

Amici Elisabetta (F7) 10 km TL

Colnaghi Laura (F9) 5 km TL

Benetti Francesco (M7) 10 km TL

Vergnano Carlo (M13) 5 km TL

Mezzacasa Iacopo (categorie M1) 10 km TC Rosso Artino (M13) 5 km TC Amici Elisabetta (F7) 10 km TL Colnaghi Laura (F9) 5 km TL Benetti Francesco (M7) 10 km TL Vergnano Carlo (M13) 5 km TL Argento

Garibaldi Lavinia (F2) 10 km TC

Maffeis Davide (M2) 10 km TC

Schwetz Walter (M6) 10 km TC

Englaro Gianpaolo (M8) 10 km TC

Bianchetti Lucia (cat. F6) 10 km TL

Dupont Albert (cat. M2) 10 km TL

Garibaldi Lavinia (F2) 10 km TC Maffeis Davide (M2) 10 km TC Schwetz Walter (M6) 10 km TC Englaro Gianpaolo (M8) 10 km TC Bianchetti Lucia (cat. F6) 10 km TL Dupont Albert (cat. M2) 10 km TL Bronzo

Cserneski Camelia Ana (F4) 10 km TC

Berlese Mattia (M2) 10 km TC

De Lorenzo Nicola (M4) 10 km TC

Ploner Martino (M5) 10 km TC

De Biasi Leo (M8) 10 km TL

Noeckler Fiederich (M9) 10 km TL

Locatelli Alessandro (M11) 5 km TL

Tutti i podi delle seconde gare