Sci di fondo. Raduno Alpi Centrali, Aksel Artusi parte col piede giusto

Aksel Artusi mette tutti in fila sui 10km

L’obiettivo è quello di crescere a livello di condizione

SPIAZZI DI GROMO – Fine settimana di gare per la squadra giovanile del comitato Alpi Centrali di sci nordico che nel fine settimana appena trascorso ha effettuato un mini raduno e svolto dei test agonistici con gli atleti della squadra e con alcuni atleti aggregati.

Si parte con la Under 14, 4km in tecnica libera

Prime a scendere in pista le atlete del 2007/08 della categoria Ragazze (Under 14) che però non hanno visto nessun atleta lecchese al via così come la pari categoria maschile. Si prosegue con la Under 16 che vede le Allieve disputare la prova cronometrata sui 5km a loro dedicati, 15’38” il tempo occorso a Gemma Nani della Pol Valmalenco per chiudere in testa la classifica, segue per lo Sc Gromo in 16’31” Martina Bonacorsi, ottimo il terzo tempo di Camilla Crippa con 17’14” per lo Sc Primaluna che vede anche Sophia Artusi con 20’14” concludere 8^.

Si prosegue con la pari categoria maschile a cui segue la Under 18 femminile che però non vedono lecchesi al via, ma ecco che tra gli Under 18 maschili un ottimo Aksel Artusi mette tutti in fila con 26’37” ottenuto sui 10km, buone sensazioni ha destato il giovane di Primaluna allenato da papà Luca e che dallo scorso anno difende i colori dello Sporting Livigno, quarto tempo in 28’15” per Federico Bergamini dello Sc Primaluna.

Ultimi test riservati agli Under 20

Non cambia la distanza per l’ultima categoria che effettua il test, ancora 10 i km ma come nella logica i tempi sono nettamente migliori e non poteva essere altrimenti visto che i protagonisti hanno un paio di anni in più, miglior tempo per Lorenzo Moizi della Pol Valmalenco con 25’29”, presenti i rappresentanti dello Sc Primaluna che vede Luca Felice Tantardini al 5° con 30’20”, Mirco Brenna al 6° con 30’44” e Simone Bergamini al 7° con 34’15”.

Soddisfatto Luca Artusi per la performance del figlio

“Adesso ci attendono due fine settimana dedicati ai campionati italiani, questo saremo di nuovo in pista a Aldefena in Abruzzo con due gare distanza, mentre il prossimo ci saranno due gare veloci, la sprint tre, la team sprint. Come obiettivi ci siamo posti quello di crescere in condizione visto che era un po’ indietro e poi i risultati arriveranno di conseguenza… E’ chiaro che essendo al primo anno Aspiranti, non sarà semplice confrontarsi con chi ha un anno in più e chi è già aggregato ai gruppi militari, ma Aksel ha sempre risposto sul campo e non a parole e conta di farlo anche stavolta”.