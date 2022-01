Sci di fondo. Skiri Trophy (ex trofeo Topolino), Lorenzo Guido sfiora la vittoria

Gara internazionale di sci nordico

I risultati dei valsassinesi in gara

LAGO DI TESERO (TN) – Col Gruppo Sportivo Castello Di Fiemme in regia, si sono disputate sabato e domenica le gare dell’ex trofeo Topolino ora denominato Skiri Trophy a cui hanno partecipato 650 concorrenti di 59 società differenti con alcune provenienti dalla Spagna, dalla Croazia, dalla Slovenia, e ovviamente alle squadre italiane presenti in gran numero.

Momento di festa per Sc Primaluna Giovanni XXIII, Nordik Ski e Sc Comunità

È il momento più atteso dell’intera stagione agonistica, soprattutto per i più giovani che vedono nella lunga trasferta un’occasione per stare assieme, passare alcuni giorni in albergo e tifare per i propri compagni di squadra che gareggiano in giornate differenti. Sette le vittorie lecchesi nella lunga storia del trofeo: tre volte Anna Rossi, gli altri vincitori sono stati Alessio Invernizzi, Anna Rosa, Laura Colombo e Aksel Artusi.

Vincere non è facile quando si partecipa a una gara dal contesto internazionale, nel lungo elenco del trofeo, figurano sette valsassinesi, il primo a scrivere il suo nome nel prestigioso albo d’oro è stato nel 1992 Alessio Invernizzi tra i Cuccioli, nel 1995 è toccato ad Anna Rosa nelle Allieve, una lunga attesa e nel 2009 Laura Colombo vince tra le Baby imitata nel 2010 e 2011 da Anna Rossi che vince per due anni di fila e nel 2017 nella categoria Allieve; ultima vittoria valsassinese e lecchese è quella di Aksel Artusi che nel 2018 tra i Ragazzi. Anche una prestigiosa vittoria tra le società, nel 2014 lo Sc Primaluna Giovanni XXIII riuscì a portare in valle il trofeo che fa bella mostra nella bacheca sociale.

38^ edizione, sfiora la vittoria Lorenzo Guido

E’ mancato solamente il guizzo finale a Lorenzo Guido dello Sc Primaluna che tra i Cuccioli si arrende per soli 2”2 al veneto Thomas Gaole che vince in 9’06”5 per lo Sc Orsi Bianchi.

“Una bella gara, ha mancato di un pizzico di convinzione sul finale, nell’ultima salita, Lorenzo era risuscito a prendere una decina di metri di vantaggio, ma il veneto che ha vinto non si è perso d’animo. In discesa grazie alla sua prestanza ha ricucito lo svantaggio e si è presentato sul rettilineo finale appaiato per giocarsi la vittoria. Lui si è rialzato un attimo prima iniziando a spingere, mentre Lorenzo ha tardato questa fase, una distrazione che alla fine è stata decisiva per la vittoria dell’avversario. Bella esperienza, sicuramente da ricordare in futuro… si impara più dagli errori che dalle vittorie” l’analisi della gara da parte di Domenico “Nico” Invernizzi, nonno e allenatore di Lorenzo ma non solo. Nico, papà di Alessio Invernizzi che il Topolino l’aveva vinto nel 1992, ma a sua volta è stato ed è tuttora un ottimo atleta, prima nel settore giovanile e Assoluto e attualmente nel settore Master dove vanta titoli mondiali, sia individuali che in staffetta.

Settimo posto per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII, al 35° il Nordik Ski e al 59° lo Sc Comunità Montana Valsassina

Una classifica di società che premia maggiormente quelle che riescono a piazzare i propri atleti nelle prime posizioni, 20 punti al primo, 17 al secondo, 14 al terzo e via a scalare col 15° a prendere un solo punto come per tutti gli altri concorrenti classificati, quindi è importantissimo per le società che ambiscono a posizioni di vertice in classifica, avere atleti piazzati ai primissimi posti.

A vincere questa 38^ edizione con 206 punti lo Sc Alpi Marittime grazie ai suoi sette podi. Al secondo posto con 131 punti lo Sc Alta Valtellina e al terzo lo Sc Valle Stura con 83 punti, molto bene anche lo Sc Primaluna Giovanni XXIII che con i suoi 44 punti si classifica al 7° posto, per il Nordik Ski Valsassina Asd arriva il 35° posto con 11 punti, 2 punti per lo Sc Comunità Montana Valsassina e 59° posto.

Tutti i risultati dei lecchesi presenti