Sci di fondo. Skiri Trophy, Marco Combi e Aksel Artus sul podio

Oltre 1000 atleti alla 37^ edizione

100 società di 7 nazioni diverse a Castello di Fiemme

LAGO DI TESERO – Sabato e domenica, due giorni di puro spettacolo con oltre 1000 atleti a gareggiare nelle varie categorie di appartenenza con il Gruppo Sportivo Castello di Fiemme in regia. Sabato è toccato ai più piccoli delle categorie Baby e Cuccioli in gara rispettivamente su 1,5km sia al maschile che al femminile per i primi, 3km per le Baby femminili e 4 invece per i maschietti. A concludere la giornata le gare che hanno visto gli atleti gareggiare negli anni al trofeo che prima era denominato “Topolino”, per loro una categoria unica denominata Revival. La due giorni di gare è proseguita di domenica con i Ragazzi femminile che hanno sciato per 4km, mentre per i pari età maschile i km sono diventati 5, stessa distanza delle Allieve con gli Allievi ad allungare sino a 7km, le gare rigorosamente in tecnica classica con partenza in linea a rendere più spettacolare l’evento con categorie come i Cuccioli maschili partiti in 193.

Sci Club Primaluna a ridosso delle prime

I valsassinesi sono già riusciti nella loro storia a vincere in un’occasione il prestigioso trofeo tra le società e anche quest’anno concludono a ridosso del podio grazie al 5° posto tra le 100 società presenti provenienti da 7 nazioni differenti. Oltre a quelle italiane presenti in gran numero, nella classifica finale ne figurano della Croazia, Spagna, Slovenia, Bulgaria, Andorra e Brasile.

Podio tutto nazionale con la vittoria dello Sc Alpi Marittime con 145 punti seguito dallo Sporting Club Livigno con 132 e dallo Sc Alta Valtellina con 129, al 4° posto la prima delle formazioni estere, la croata Ski Association PGZ con 126, netto il divario delle prime col resto della classifica con Primaluna ottima 5^ con 58 punti e al 33° posto l’altra valsassinese, il Nordik Ski con 18.

Marco Combi 2° tra i Baby, Aksel Artusi al 3° posto tra gli Allievi

Due lecchesi sul podio, il primo a salirci è stato per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII, Marco Combi col 2° posto tra i Baby, categoria che vede anche il 5° posto del compagno di squadra Davide Grigi, nella gara conclusiva arriva un altro podio e nella categoria Allievi, Aksel Artusi di Primaluna sale sul 3° gradino del podio con la nuova divisa sociale dello Sporting Club Livigno e precede di una posizione il suo ex compagno di allenamenti Federico Bergamini dello Sc Primaluna Giovanni XXIII.

Tutti i risultati dei nostri