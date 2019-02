Due giorni di gare per il campionato italiano giovani e Coppa Italia Sportful-Rode

Due medaglie, un argento e un oro, per la valsassinese dello Sci Club Alta Valtellina

CAMPOLONGO DI ROTZO – Due giorni di gare per il campionato italiano giovani e Coppa Italia Sportful-Rode per lo sci nordico.

L’Us Asiago sulla pista Campolongo, sabato ha organizzato le gare della prima giornata, Coppa Italia per Allievi e Aspiranti e campionato italiano Juniores e Seniores di sprint in tecnica libera.

Anna Rossi è argento nello sprint Aspiranti

Beffata nella volata finale, Anna Rossi ottiene un ottimo secondo posto. La valsassinese da qualche stagione difende i colori dello Sc Alta Valtellina. Al traguardo la sola Sara Hutter dello Asv Prad Raiffesen riesce a resistere al forcing della nostra atleta.

“Mi sono stupita delle sensazioni che ho avuto durante la gara perché era da un po’ che non le sentivo. Sono contentissima anche se un po’ mi brucia aver perso in volata. Guardando il gran recupero che ho fatto sul finale di gara, però, posso essere più che soddisfatta”.

In gara anche Laura Colombo e Elena Rossi

Nella Juniores femminile avanza sino alla finale Laura Colombo, altra valsassinese che da quest’anno difende i colori del Cs Esercito. Per lei qualifiche, semifinali e finale dove arriva al 5° posto in una gara che le lascia l’amaro in bocc.

“Stavo bene; nelle qualifiche, quarti e semifinali sono andata molto bene, ho peccato di ingenuità nella finale e lì il più piccolo errore lo paghi. Mi sono messa in posizione in una leggera discesa mentre le altre hanno continuato a spingere, mi sono così trovata in ultima posizione e nonostante il recupero nelle fasi conclusive, sono arrivata solo 5^, mi spiace molto perché stavo bene”.

Nella categoria Allievi femminili si ferma in semifinale il cammino di Elena Rossi, la portacolori dello Sc Primaluna conclude al 10° posto la sua fatica.

5 Km in tecnica classica, Anna Rossi campionessa italiana

Nella seconda giornata con in palio il titolo di campione italiano, Anna Rossi si prende la rivincita e con 14’32”2 si lascia alle spalle Sara Hutter che l’aveva beffata nella giornata precedente. 3”2 il divario tra le due atlete ma sufficiente a incoronare campionessa d’Italia Under 16 la lecchese.

Soddisfatta la lecchese portacolori dello Sc Alta Valtellina

“Sono state due gare molto positive, ci tenevo ad andar bene perché era in palio anche la partecipazione questo week end agli Opa Games in Svizzera – ha detto Anna Rossi -. Mi sono stupita delle sensazioni che ho provato nello sprint in skating perché era da tempo che non stavo così bene, certo mi brucia un po’ essere arrivata seconda. Domenica era la mia gara, però non sapevo come poteva andare perché ero stanchissima delle gare precedenti, sono contentissima di quanto fatto fin qui. Ora mi concentro per le ultime gare di stagione”.

Le altre lecchesi in gara

Sono 7,5 i km che deve affrontare Laura tra le Under 20 (Juniores), podio tutto militare con Martina Di Centa a vincere in 21’08”9 con i colori del Cs Carabineri, al 2° posto per il Cs Esercito Emilie Jeantet in 21’21”9, a completare il podio il 3° posto della Fiamma Gialla Nicole Monsorno in 21’31”8, per Laura arriva il 6° posto con i colori del Cs Esercito in 22’01”5.

Nelle Under 16 (Allievi) arriva il 15° posto per Elena Rossi che sui 5 Km ferma il cronometro dopo 15’57”1, gara vinta da Elisa Gallo dello Sc Alpi marittime in 14’27”1 che precede di un soffio Nadine Laurent dello Sc Gressoney che arriva in 14’28”1 e Iris Pinter De Martin dell’Us Valpadola che stoppa il cronometro a 14’31”0.