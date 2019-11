Sci. Laura Colombo, un sogno che si avvera: arruolata nell’esercito

Prima Anna Rossi ed ora Laura Colombo

Arruolamento in un gruppo sportivo militare per le due forti fondiste valsassinesi.

PRIMALUNA- Avevamo alcune settimane fa, parlato della giovane fondista di Primaluna, Anna Rossi, arruolata nel Centro Sportivo dei Carabinieri ( clicca qui ) , ora è la volta di parlare di un’altra fondista che è riuscita a sua volta a coronare un sogno.

Centro Sportivo Esercito per Laura Colombo

Laura Colombo sin da giovanissima dimostra di avere delle qualità e anche lei riesce nella bella impresa di vedere il suo nome nel prestigioso albo d’oro del trofeo “Topolino” e lo fa vincendo nella categoria Baby, una promessa dunque che col passare del tempo si conferma fino alla conquista del titolo italiano nella 5km a Pragelato a metà gennaio, titolo che gli spalanca le porte della nazionale con cui partecipa a fine gennaio ai campionati mondiali Juniores a Lahti.



Laura non è forte solo sugli sci, nello ski roll, specialità questa che i fondisti usano come mezzo allenante, ha vinto ben 4 titoli italiani di categoria vestendo la maglia azzurra in coppa del mondo dove vanta un argento e un bronzo.

L’intervista

Ciao Laura, innanzitutto complimenti per questo primo traguardo raggiunto, cosa significa per te essere riuscita ad arruolarti nel centro sportivo?

“Aver trasformato la mia passione in un lavoro è una grandissima soddisfazione che ripaga quello fatto in tutti questi anni, a parer mio è uno degli obiettivi fondamentali per ogni atleta per poter andare avanti alla ricerca di obiettivi sempre maggiori. Finalmente potrò dedicarmi interamente a quello che mi piace fare, so che devo lavorare ancora molto , ma il mio impegno sarà al massimo per cercare di migliorare le mie qualità e insistere sui miei punti deboli curando i più piccoli dettagli”.

Cosa cambia adesso?

“Da adesso sono un’atleta professionista, anche se in realtà non sento di definirmi ancora tale, la strada da fare è molta, sicuramente ora posso crescere con calma senza troppe tensioni. Quest’anno entrerò nel mondo Seniores, il periodo più complicato per noi fondisti, quindi preferisco non sbilanciarmi in vista del la prossima stagione, sicuramente cercherò come sempre di dare il massimo.

E per il futuro?

“Sicuramente visto che bisogna sognare in grande, il mio sogno nel cassetto…lo posso dire, come quello di qualsiasi atleta, sarebbero le olimpiadi e visto che nel 2026 saranno in Italia, spero che sia un sogno che alla fine si avveri”.

Il presente invece?

“Questa estate penso di essermi allenata bene e di essere cresciuta, grazie al progetto Interforze ho avuto la fortuna di potermi allenare con atleti di Coppa Del Mondo più grandi di me, i quali mi hanno aiutata molto dandomi consigli e stimoli , non bisogna mai smettere di aver voglia di imparare.

Le tue giornate?

“Le mie giornate non cambieranno particolarmente, continuerò ad allenarmi due volte al giorno e a studiare nel tempo libero. Se mi permettete, vorrei ringraziare il Centro Sportivo Esercito per avermi dato questa grande opportunità, la mia famiglia per supportarmi sempre e gli allenatori che mi hanno seguito sino ad ora; inoltre sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo insieme a Anna Rossi precedentemente arruolata nel Cs carabinieri, a lei faccio un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione”.

Ringraziando Laura per la sua disponibilità, da parte nostra i complimenti per questo primo importante traguardo raggiunto e i più sinceri auguri perché i suoi sogni possano avverarsi e un in bocca al lupo sia a lei che a Anna per importanti traguardi immediati e futuri.