Sci Nordico, a Gromo brillano i lecchesi tra gli Allievi

Trofeo Vittorino Tonoli, in bacheca dello Sc 13 Clusone

Sc Primaluna al 4° posto, Nordik ski al 5° tra le società.

GROMO- A cura dello Sc Gromo, domenica mattina sulla pista Spiazzi si sono disputate le gare a tecnica libera del trofeo “Vittorino Tonoli” a cui hanno partecipato ben 222 atleti suddivisi per categoria, dai più piccoli della Super Baby (Under 8) sino ai Giovani/Seniores.

Brillano i lecchesi tra gli Allievi.

Aksel Artusi si impone con ampio margine nella categoria Allievi, il giovane classe 2004 che vive a Primaluna ed è cresciuto nel locale sci club da questa stagione è passato a difendere i colori dello Sporting Livigno e prosegue la striscia di successi degli anni scorsi, 14’29”8 il suo tempo contro il 15’14”3 dell’orobico dello Sc 13 Clusone, Davide Negroni arrivato 2° in 15’14”3, a completare il podio per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII° sale sul terzo gradino Federico Bergamini in 15’20”9.

Axel Oscar Gianola 2° tra i Cuccioli e Aurora Invernizzi 3^ tra le Giovani/Seniores.

Buoni risultati anche per gli atleti del Nordik Ski capaci di salire due volte sul podio, prima grazie al 2° posto di Axel Oscar Gianola tra i Cuccioli che cede la vittoria per soli 2” all’atleta di casa Luigi Bonetti e successivamente col 3° posto di Aurora Invernizzi nella categoria conclusiva riservata alle Giovani/Seniores.

Gli altri risultati dei nostri con tanti podi sfiorati.