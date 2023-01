Sci nordico. Aksel Artusi terzo negli U20 Juniores al campionato italiano sprint

Per il valsassinese arriva la convocazione ai mondiali Juniores in Canada

In gara a Tesero anche Camilla Crippa con la maglia della Polisportiva Team Brianza

LAGO DI TESERO (TN) – Brilla Aksel Artusi, lecchese di Primaluna in gara con i colori dello

Sporting Club Livigno, ai Campionati Italiani sprint a tecnica classica di Tesero. Prima le qualifiche e successivamente i migliori 30 atleti ai quarti, prima le semifinali a 12 atleti e nella finale sfida con i migliori 6. Aksel conquista un ottimo 3° posto, davanti a tutti Martino Carolla delle Fiamme Oro, 2° Davide Ghio per le Fiamme Gialle.

In gara anche la lecchese Camilla Crippa per la Polisportiva Team Brianza, l’atleta di Introbio tra le U18 Aspiranti non passa le qualificazioni e chiude 36^ in classifica. Successo di Marie Schwintzer del Cs Carabinieri, 2^ classificata Romina Bachmann del ASV 5V Loipe e 3^ Marit Folie per lo Sc Sesvenna.

10km in tecnica libera, Aksel manca l’argento per 4 centesimi

Domenica mattina, con partenza a cronometro, 4 giri da 2,5km a tecnica libera. Dopo

10km a vincere è Davide Ghio in 24’09”6, davanti a Mattia Carollo in 24’48”9. Aksel Artusi conclude 3° in 24’49”3 a soli 4 centesimi dall’argento. Niente titoli dunque per il lecchese di Primaluna che chiude con due medaglie di bronzo. Dopo le due gare però arriva la convocazione ai mondiali Juniores in Canada, a Whistler Mountain, in programma dal 28 gennaio al 5 febbraio.

Camilla Crippa 18^ classificata sui 10km

Anche Camilla Crippa in gara nei 10km dove chiude in 33’17”6 al 18° posto. Vince Beatrice Laurent della Sc Nordico Pragelato, davanti Marie Schwintzer 30’47”1 e Marit Folie 30’50”8.