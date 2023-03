Sci Nordico, al campionato italiano terzo posto per Laura Colombo

L’atleta di Primaluna terza nei 10 km in tecnica libera sulla pista di Dobbiaco

Le gare proseguiranno venerdì, sabato e domenica

DOBBIACO – Mercoledì mattina sulla pista Nathalie di Dobbiaco si è svolto il campionato italiano di sci nordico, 37 atleti al maschile e 19 al femminile, 4 giri da 2,5km al maschile e identico percorso e distanza per il femminile.

Partenza a cronometro, tecnica libera e i neo campioni italiani sono stati Francesco DI Fabiani (Cs Esercito) con 24’25”5 e Martina De Centa (Cs Carabinieri) con 26’18”7.

Molto bene la lecchese di Primaluna Laura Colombo (Cs Esercito) che conclude al 3° posto, 26’49”7 con 31” di distacco alla campionessa italiana, al secondo posto Stefania Corradini (Sottozero Nordic Team) con 26’20”3. Una lotta sui secondi per la 4^ classificata Cristina Pittin (Cs Esercito) con 26’50”9 e al 5^ posto classificata Martina Bellini (Cs Esercito) con 26’51”5.

Il programma da mercoledì fino a domenica, venerdì la staffetta, sabato lunga distanza e domenica lo sprint

Una giornata di pausa per giovedì, venerdì si ricomincia con le staffette miste Seniores per 7,5km; il titolo giovanile per 5km Aspiranti e Allievi.

Sabato 30km al maschile per i Seniores e Under 23, al femminile 20km per le Seniores e Under 23, 20km per i Giovani al femminile e 15km al femminile.

Per i titoli gli Aspiranti al maschile affronteranno15km in mass start e 10km al femminile, per gli Allievi correranno 10km al maschile e 7,5km al femminile.

Ultimo giorno, domenica mattina: si comincia alle 10 con le batterie per lo sprint, seguiranno quarti, semifinali e le finali poco prima di mezzogiorno.