Sci nordico, Alpi Centrali in raduno sulla neve in vista delle prime gare

Aksel Artusi, Elena Rossi tra gli atleti e Luigi Schena nello staff regionale presenti al raduno.

Raduno finalizzato alle prime gare di stagione

LIVIGNO- Primo raduno sulla neve in quel di Livigno: da venerdì 4 dicembre si parte con la squadra di Alpi Centrali che presenterà alcune defezioni, mancheranno gli atleti bergamaschi (Lucia Isonni e Leonardo Capelli) e i livignaschi (Veronica Silvestri e Nicolò Cusini) qualificati per le gare di coppa Europa che si disputeranno a Goms in Svizzera.

Mancheranno anche i tre elementi della squadra Under 20 nazionale: Giulia Cozzi, Francesca Cola e la valsassinese di Primaluna Anna Rossi: vista la loro doppia appartenenza sia al Comitato che alla squadra nazionale, si è optato per i soli raduni nazionali per non sovraccaricare gli atleti.

Il raduno sarà finalizzato alle gare che si svolgeranno a Dobbiaco nel fine settimana (12/13 dicembre) sabato una 5 km per le donne e 10 km per i maschi in tecnica libera partenza individuale, ed un inseguimento alla domenica con le stesse distanze ma in tecnica classica.

Il raduno servirà agli atleti della squadra a mettere ore di allenamento sugli sci, gli allenamenti saranno prevalentemente in pista con lavori di preparazione alle gare con particolare attenzione alla tecnica, ci saranno anche sedute di forza nella palestra attrezzatissima del Acqua Granda.

Raduno sino alla vigilia agonistica delle gare di Dobbiaco

Il raduno di Livigno avrà termine giovedì mattina, nel pomeriggio la squadra partirà da Livigno per traferirsi a Dobbiaco per l’esordio agonistico, presenti anche i valsassinesi Elena Rossi e Axel Artusi, anche Luigi Schena è tra i tecnici convocati per seguire lo stage di allenamento. Il tecnico valsassinese, che si occupa dei materiali e che da anni partecipa ai vari raduni, è orgoglioso di aver visto passare nelle file delle squadre del comitato atleti che negli anni si sono ritagliati spazi importanti in campo nazionale e internazionale.