Sci nordico. Anna Rossi pronta per la nuova stagione: “Mi sono allenata bene”

Tante incertezze a causa della pandemia

“Mi sono preparata come se fossi in una situazione normale”

LIVIGNO – Sono in raduno a Livigno le due fondiste valsassinesi, Anna Rossi e Laura Colombo, per preparare al meglio la stagione dello sci nordico che si spera possa partire regolarmente nei prossimi giorni. Questa settimana abbiamo sentito Anna che da un paio di stagioni veste i colori del Cs Carabinieri, dopo aver a lungo militato nello Sc Primaluna Giovanni XXIII prima, e Sc Alta Valtellina successivamente al suo trasferimento dalla Valsassina per studio.

Ciao Anna, innanzitutto come stai?

“Sto bene e sto incrociando le dita sulla partenza della stagione. Ho lavorato bene sia a casa che nei vari ritiri, sia col centro sportivo che con la squadra nazionale. Mi sono impegnata sempre al massimo e allenata come se fossimo in situazione normale, ma sempre rispettando le regole”.

Quale è l’obiettivo di stagione?

“Di obiettivi ce ne sono ma preferisco non rivelarli. Quelli che mi sono posta sono abbastanza ambiziosi, ma spero di raggiungerli”.

Prime gare della stagione?

“In teoria già la prossima settimana a Goms (Svizzera), se riesco a qualificarmi, ci sarebbe la coppa Europa. Altrimenti, vista l’incertezza dell’attuale momento, diventa difficile anche pianificare le gare.

Appuntamento clou della stagione?

“Ci sono i campionati mondiali Juniores a Vuokatti (Finlandia), sicuramente è un appuntamento a cui vorrei partecipare”.