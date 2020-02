Sci nordico. Anna Rossi tra i 22 convocati ai mondiali Under 23 e Juniores

Mondiali di sci nordico Juniores e Under 23

La lecchese Anna Rossi tra i 22 azzurri convocati

OBERWIESENTHAL – Ci sarà anche la lecchese di Primaluna Anna Rossi portacolori del Cs Carabinieri tra i 22 convocati per il campionato mondiale di sci nordico che dal 28 febbraio all’8 marzo si disputerà a Oberwiesenthal (Germania). Sono di questa mattina le convocazioni che Flavio Roda presidente federale, ha ufficializzato. Con grande soddisfazione dei suoi fans c’è anche lei tra le sei atlete Juniores chiamate a vestire l’azzurro.

In gara sabato 29 nella sprint in tecnica libera

Come lei stesso ci conferma: “Sarò sicuramente in gara sabato nella sprint, poi dipende da come mi comporterò in gara e da come si comporteranno le altre convocate in azzurro”.

Il programma prosegue lunedì con 5 Km a tecnica classica

Il programma completo delle gare prevede l’esordio della categoria Juniores che sabato 29 disputerà la sprint in tecnica libera, domenica 1 marzo toccherà invece alla categoria Under 23 sempre nella sprint. Si passa a lunedì 2 marzo e toccherà ancora alla categoria Juniores questa volta con una 5 Km al femminile in tecnica libera e una 10 Km maschile con la stessa tecnica. Martedì 3, stesse gare per gli Under 23. Si passa al mercoledì 4 marzo con una mass start di 15 Km in tecnica libera al femminile e una 30 Km al maschile per Juniores a cui seguiranno giovedì 5 marzo le medesime gare per la Under 23. Ultime gare in programma saranno le staffette, 4×3,3 Km al femminile e 4×5 al maschile per la Juniores venerdì 6 marzo, sabato in conclusione dei giochi la staffetta mista 4×5 Km riservata alla Under 23.

“Ci speravo, ma finché non vedi il tuo nome…”

“Ci speravo ma finché non vedi il tuo nome nell’elenco dei convocati, non puoi avere la certezza che farai parte della squadra, ovviamente sono super felice ed orgogliosa. Non parto con molte aspettative, comunque darò il 110% e cercherò di godermi a pieno l’esperienza e imparare qualcosa di nuovo per i prossimi anni. Siamo partite questa mattina giovedì 27 febbraio con i pulmini, un viaggio abbastanza lungo, circa 8/9 ore. Per quel che riguarda le gare, vado per fare la sprint (quasi certa), poi per il proseguo dei campionati toccherà ai tecnici federali valutare il mio stato di forma e quello delle mie compagne”.

Complimenti ancora da parte nostra per questo ennesimo e meritato traguardo raggiunto.